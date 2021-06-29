Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem! 0:00 / 0:00

AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de, Elazığ'da merkez üssü Maden ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre depremin 7.15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Elazığ'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun."