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Haberler Gündem Güncel "KIRILMA BAŞLADI!" Deprem son dakika | Japon deprem uzmanı Moriwaki'den kritik açıklama!
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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den kritik açıklama!

Afyonkarahisar'da düzenlenen `Depremle yaşamak´ konulu seminerde konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Türkiye´de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi´nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi

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DHA

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu´nda `Depremle yaşamak´ konulu seminer düzenlendi.

JAPON DEPREM UZMANI DA KATILDI

Y&uuml;ksek Mimar ve Y&uuml;ksek İnşaat M&uuml;hendisi, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki.
Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki.

DHA'da yer alan habere göre seminere Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Afyonkarahisar AFAD ekipleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR ÖZELLİKLE MARMARA'DA"

Seminer öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Moriwaki, Türkiye´nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyledi. Deprem için öncelikle hazır olmanın gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, eğitimin önemli olduğunu vurguladı. Moriwaki, "Türkiye'de Japonya gibi bir deprem ülkesi. Depreme hazır olmak çok önemli. Tüm kurumların ve insanların hazır olması gerekir. Türkiye´de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi´nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ BİNALARIN YÜZDE 60'I KAÇAK"

Afyonkarahisar´ın en tehlikeli bölgede kıpkırmızı olduğunu ifade eden Moriwaki, "2-3 kez 6´nın üzerinde deprem yaşadı. Dünyadaki depremlerin yüzde 20´si Japonya´da gerçekleşiyor. Japonya, çok büyük depremler yaşadı. Japonya´da insanlar bunları yaşadığı için tam hazır oluyor. Türkiye´deki binaların yüzde 60'ı kaçak. Yönetmelik çok iyi artık, Türkiye Japonya'dan daha katı. Ama ona rağmen bunu takip etmiyor herkes. Onun için sıkıntı burası. Bunu çözmek lazım" diye konuştu.

"JAPONYA'DA HERKESİN TELEFONUNDA UYARI SİSTEMİ VAR"

Türkiye'deki deprem erken uyarı sistemi ile Japonya'daki sistem arasındaki farkı anlatan Moriwaki, "Japonya'nın depremi ile Türkiye depreminin arasında biraz fark var. Japonya'nın depremi birazcık derin yerde. Deprem biliyorsunuz önce P dalga geliyor, sonra S dalga geliyor. Bunların arasında 10 saniye 20 saniye fark var. Onun için herkesin telefonunda Japonya'da uyarı sistemi var.

"TÜRKİYE'DE P VE S ZAMAN ARALIĞI ÇOK AZ"

Bu çünkü depremin P dalga geldikten sonra, 10 saniye 20 saniye varsa kaçabilir veya bir şey yapabilir. Ama genel olarak Türkiye'de aşağıdan direkt olarak vuruyor. O zaman P ve S olarak saniye olarak çok az ama yine de bunu da Türkiye de yapmaya başladı ve Japonya ile bunun bağlantısını kurdu" dedi.

"DEPREM VARSA NEREDE OLURSA OLSUN, HAZIR OLMAK LAZIM"

İstanbul depremi hakkında önerisinin ne olduğu sorusuna cevap veren Moriwaki, "Deprem varsa nerede olursa olsun, hazır olmak lazım. Bu eğitimle, binadaki oranla maalesef yüzde 50 kaçak bina için bunu düzeltmek lazım. Bunları daha hızlı hale getirmek lazım. Yeniden bina yapma değil güçlendirme yapılırsa daha çabuk yürüyebilir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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