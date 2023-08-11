Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremlerle ilgili açıklama yaptı! - Güncel haberler

Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremlerle ilgili açıklama yaptı! - Güncel haberler

Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi! Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, Malatya, Erzurum ve Diyarbakır'da meydana gelen son depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür, 5.2'lik İkizce depremine neden olan fay hattının MTA'nın haritasında olmadığını söyledi

Yurdun doğusunda üst üste meydana gelen depremlere ilişkin Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür, yaşanan son depremleri şöyle değerlendirdi:

"BU DEPREM FAYLARI MTA HARİTASINDA YOK"

"Bugün (dün) olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4.3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5.2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki; Öncü depremi, İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?

2 Ağustos tarihinde Erzurum depremini değerlendirirken benzer depremler Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde olursa şaşırmam demiştim çünkü bölgenin 6 Şubat depremlerinden sonra sıkıştığını söylemiştim. İşte 4,2 Diyarbakır Kaledibi-Hani depremi pic.twitter.com/N5ByhPHAEX — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 10, 2023

"6 ŞUBAT'TAN SONRA BÖLGENİN SIKIŞTIĞINI SÖYLEMİŞTİM"

2 Ağustos tarihinde Erzurum depremini değerlendirirken, benzer depremler Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde olursa şaşırmam demiştim; çünkü bölgenin 6 Şubat depremlerinden sonra sıkıştığını söylemiştim. İşte 4.2 Diyarbakır Kaledibi-Hani depremi."