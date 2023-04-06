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Depremde hizmet veremediler, imtiyazları aldılar

Deprem döneminde hizmet verme konusunda sorunlar yaşayan GSM operatörleri, buna karşın faturaları tahsilden feragat etmeleri durumunda ayrıcalıklardan faydalanma hakkı kazandı. OHAL bölgesinde cep telefonu faturaları tahsilinden feragat eden GSM işletmecilerine bazı ayrıcalıklar tanınacak düzenlemeyi içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak açıklandı

Depremde hizmet veremediler ama imtiyazları aldılar
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında gündemde ikinci bir deprem etkisi yaratanlardan bir tanesi GSM operatörlerinin yetersiz afet planlaması olmuştu. Arama kurtarma çalışmaları dahil birçok alanda hayati öneme sahip olan iletişim ve internet ağının tamamen yıkılması, büyük operatörlerin de eleştirilerin odağı olmasına sebep olmuştu.

Bu dönemde iletişimin sağlanamaması ve hatta afet sonrası planlamalarının oldukça zayıf kalması sebebiyle aradan günler geçtikten sonra da mobil baz istasyonların yetersiz kalmasına karşın GSM operatörlerine fatura imtiyazı verilmesi konusundaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

OHAL SÜRESİNCE İMTİYAZLAR TANINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, elektronik haberleşme alanında haberleşme hizmetinin kesintisiz ve sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla Olağanüstü hal (OHAL) süresince bölgede yer alan ve depremden etkilendiğini belgeleyen abonelerin cep telefonu faturalarının tahsilinden feragat eden GSM işletmecilerine imtiyazlar tanınacak.

Bu doğrultuda, bölgede tesis edilecek bir yeni mobil abonelikten ilk tesis özel iletişim vergisi alınmayacağı vurgulandı. Bunun yanı sıra, mevcut mobil aboneliklerinden üç aylık telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti alınmayacağı belirtildi.

FATURALARDAN OHAL SÜRESİNCE FERAGAT

Buna göre, OHAL bölgesinde depremden etkilendiğini belgeleyen abonelere 6 Şubat tarihinden itibaren düzenlenecek veya ödeme vadesi bu tarih ve sonrasına isabet eden faturalar ile OHAL süresinin sonuna kadar bu abonelere verilen hizmetler nedeniyle fatura edilecek bedellerden feragat edilmesi halinde bu fatura bedelleri vergi usul kanunu kapsamında "tahsiline imkân kalmayan değersiz alacak" olarak kabul edilecek.

Söz konusu abonelere 6 Şubat tarihinden itibaren sıfır bedelli düzenlenen hizmet faturalarında emsal bedel, 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamında sıfır olarak dikkate alınacak.

FATURA MESAJLARI GÖNDERİLMİŞTİ!

Depremin ilk günlerinde depremzedelere operatörlerden "fatura ödemeniz var, isterseniz erteleyebilirsiniz" şeklinde mesajlar gittiği belirtilmiş, kamuoyundan gelen büyük tepkinin üzerine operatörlerden ve internet sağlayıcılardan bu olaylarla ilgili 'sehven' yapılmıştır şeklinde bir özür yayınlanmıştı. Bugün gelinen noktada imtiyazların verilmesi yine aslında imtiyazlar olmasa da o dönem sınıfta kalan operatörlerin bu fatura feragatlerini zaten yapması gerektiği yönünde eleştirilere sahne oluyor.

ŞİRKETLER TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİNİ ÜCRETSİZ KULLANACAK

Kararname kapsamında, afet ve acil duruma yönelik ihtiyaç duydukları haberleşme hizmetini sağlayan işletmeciler, telsiz cihaz ve sistemlerini, gerekli bilgi ve belgeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna göndermek kaydıyla kurarak, OHAL süresince ücretsiz olarak kullanabilecek.

OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince GSM işletmecilerinin kendi tüzel kişilikleri adına tesis edilecek olan ve aciliyet arz eden iletişim altyapıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ücretsiz olarak verilecek yer seçim belgesi ve mahallin mülki amirliğince verilecek izin haricinde başkaca bir belge aranmaksızın kurulacak.

Bu tesisler için OHAL süresince kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde yer kullanım bedeli ve geçiş hakkı ücreti alınmayacak. Kurulan iletişim sistemleri ve altyapılarının OHAL süresi sonrasında da kullanımına devam edilmesi halinde OHAL süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde ilgili mevzuatındaki şartlar yerine getirilecek.

İşletmeciler tarafından yapılan elektrik enerjisi talepleri, başvuruya konu yerde mevcut bir elektrik şebekesi bulunması halinde derhal karşılanacak. Aboneliğe ilişkin gerekli bilgi ve belgeler OHAL süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde tamamlanacak.

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