Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Antakya'da depremde yıkılan fabrika enkazında yangın çıktı - Hatay deprem haberleri
ABONE OL

Antakya'da depremde yıkılan fabrika enkazında yangın çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, deprem nedeniyle yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında yangın çıktı. Yangına, çevre illerden bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Antakya'da depremde yıkılan fabrika enkazında yangın çıktı - Hatay deprem haberleri
AA

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzerburç Mahallesinde, deprem nedeniyle yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında, işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesiyle uzaklaşan işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Liseli genç, vagonda kalan depremzedelerin yardımına koşuyor
GÜNDEM Liseli genç, vagonda kalan depremzedelerin yardımına ...
Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
GÜNDEM Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı. ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu
GÜNDEM Soylu, Malatya'da incelemelerde bulundu
İstanbul'da deprem bağışını çalmaya çalışırken yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da deprem bağışını çalmaya çalışırken ...
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | İkinci cemre ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa 2.cemre düştü mü?
GÜNDEM Havaya, suya, toprağa cemre düşme tarihleri!
Dereye düşen otomobilini çıkaramayınca bırakıp gitti
GÜNDEM Dereye düşen otomobilini çıkaramayınca bırakıp gitti
Berat Kandili ne zaman? Günahlardan mağfiret gecesi 2023 Berat Kandili tarihi - Diyanet Dini Günler Takvimi
GÜNDEM Berat Kandili için geri sayım başladı!
Depremde yıkılan binalara ruhsat veren başkanlara kötü haber
GÜNDEM Yargıtay'dan emsal deprem kararı
İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı
1933 yılında yapılan okul depremlerde yıkılmadı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM 1933 yılında yapılan okul depremlerde yıkılmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.