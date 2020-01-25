Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 8'i Elazığ'da, 6'sı Malatya'da 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu bu illerde bilonçonun artmasından endişe ediliyor. Bölgenin nüfus yapısı hasar tespit çalışmalarında ve bölgeye ulaştırılacak yardımlarda önemli veri sunuyor. En büyük hasar ve can kayıpları Elazığ ve Malatya'da olmakla birlikte depremin hissedildiği 8 ile bakıldığında nüfusun 10 milyona yaklaştığı görülüyor.
|İl
|Nüfus
|Adana
|2.220.125
|Hatay
|1609856
|Elazığ
|595638
|Malatya
|797036
|Diyarbakır
|1732396
|Osmaniye
|534415
|Şanlıurfa
|2035809
|Tunceli
|88198
|Toplam
|9.613.473
EN ÇOK HASAR GÖREN İKİ İL
Malatya nüfusu 2018 yılına göre 797 bin 36, Elazığ nüfusu 2018 yılına göre 595 bin 638. İlçere göre dağılım ise tablolardaki gibi:
İLÇELERE GÖRE ELAZIĞ NÜFUSU
|Yıl
|İlçe
|İlçe Nüfusu
|Erkek Nüfusu
|Kadın Nüfusu
|Nüfus Yüzdesi
|2018
|Merkez
|421.726
|208.927
|212.799
|70,80%
|2018
|Kovancılar
|38.774
|19.327
|19.447
|6,51%
|2018
|Karakoçan
|28.702
|14.429
|14.273
|4,82%
|2018
|Palu
|23.834
|12.191
|11.643
|4,00%
|2018
|Baskil
|20.505
|10.350
|10.155
|3,44%
|2018
|Arıcak
|17.028
|8.826
|8.202
|2,86%
|2018
|Maden
|16.608
|8.334
|8.274
|2,79%
|2018
|Sivrice
|10.710
|5.311
|5.399
|1,80%
|2018
|Keban
|8.409
|4.144
|4.265
|1,41%
|2018
|Alacakaya
|6.566
|3.438
|3.128
|1,10%
|2018
|Ağın
|2.776
|1.364
|1.412
|0,47%
İLÇELERE GÖRE MALATYA NÜFUSU
|Yıl
|İlçe
|İlçe Nüfusu
|Erkek Nüfusu
|Kadın Nüfusu
|Nüfus Yüzdesi
|2018
|Yeşilyurt
|304.839
|151.776
|153.063
|38,25%
|2018
|Battalgazi
|295.821
|145.252
|150.569
|37,12%
|2018
|Doğanşehir
|39.454
|20.103
|19.351
|4,95%
|2018
|Akçadağ
|35.359
|18.475
|16.884
|4,44%
|2018
|Darende
|29.045
|14.631
|14.414
|3,64%
|2018
|Hekimhan
|22.867
|11.593
|11.274
|2,87%
|2018
|Yazıhan
|16.673
|8.530
|8.143
|2,09%
|2018
|Pütürge
|15.049
|7.363
|7.686
|1,89%
|2018
|Arapgir
|10.868
|5.542
|5.326
|1,36%
|2018
|Kuluncak
|8.384
|4.222
|4.162
|1,05%
|2018
|Arguvan
|8.157
|4.144
|4.013
|1,02%
|2018
|Kale
|6.100
|3.009
|3.091
|0,77%
|2018
|Doğanyol
|4.420
|2.237
|2.183
|0,55%
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