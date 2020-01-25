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Depremi 10 milyon kişi hissetti

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki şiddetli depremde en büyük hasarı bu ille birlikte Malatya gördü. İki ilin toplam nüfusu ise 1.5 milyona yaklaşıyor. Depremin hissedildiği illerin toplam nüfusuna bakıldığında ise bu sayı 10 milyonu buluyor

deprem
HABERTURK.COM

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 8'i Elazığ'da, 6'sı Malatya'da 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu bu illerde bilonçonun artmasından endişe ediliyor. Bölgenin nüfus yapısı hasar tespit çalışmalarında ve bölgeye ulaştırılacak yardımlarda önemli veri sunuyor. En büyük hasar ve can kayıpları Elazığ ve Malatya'da olmakla birlikte depremin hissedildiği 8 ile bakıldığında nüfusun 10 milyona yaklaştığı görülüyor. 

İlNüfus
Adana2.220.125
Hatay1609856
Elazığ595638
Malatya797036
Diyarbakır1732396
Osmaniye534415
Şanlıurfa2035809
Tunceli88198
Toplam9.613.473

EN ÇOK HASAR GÖREN İKİ İL

Malatya nüfusu 2018 yılına göre 797 bin 36,  Elazığ nüfusu 2018 yılına göre 595 bin 638. İlçere göre dağılım ise tablolardaki gibi:

İLÇELERE GÖRE ELAZIĞ NÜFUSU

Yılİlçeİlçe NüfusuErkek NüfusuKadın NüfusuNüfus Yüzdesi
2018Merkez421.726208.927212.79970,80%
2018Kovancılar38.77419.32719.4476,51%
2018Karakoçan28.70214.42914.2734,82%
2018Palu23.83412.19111.6434,00%
2018Baskil20.50510.35010.1553,44%
2018Arıcak17.0288.8268.2022,86%
2018Maden16.6088.3348.2742,79%
2018Sivrice10.7105.3115.3991,80%
2018Keban8.4094.1444.2651,41%
2018Alacakaya6.5663.4383.1281,10%
2018Ağın2.7761.3641.4120,47%

 

İLÇELERE GÖRE MALATYA NÜFUSU

Yılİlçeİlçe NüfusuErkek NüfusuKadın NüfusuNüfus Yüzdesi
2018Yeşilyurt304.839151.776153.06338,25%
2018Battalgazi295.821145.252150.56937,12%
2018Doğanşehir39.45420.10319.3514,95%
2018Akçadağ35.35918.47516.8844,44%
2018Darende29.04514.63114.4143,64%
2018Hekimhan22.86711.59311.2742,87%
2018Yazıhan16.6738.5308.1432,09%
2018Pütürge15.0497.3637.6861,89%
2018Arapgir10.8685.5425.3261,36%
2018Kuluncak8.3844.2224.1621,05%
2018Arguvan8.1574.1444.0131,02%
2018Kale6.1003.0093.0910,77%
2018Doğanyol4.4202.2372.1830,55%
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