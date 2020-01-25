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Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 8'i Elazığ'da, 6'sı Malatya'da 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu bu illerde bilonçonun artmasından endişe ediliyor. Bölgenin nüfus yapısı hasar tespit çalışmalarında ve bölgeye ulaştırılacak yardımlarda önemli veri sunuyor. En büyük hasar ve can kayıpları Elazığ ve Malatya'da olmakla birlikte depremin hissedildiği 8 ile bakıldığında nüfusun 10 milyona yaklaştığı görülüyor.

İl Nüfus Adana 2.220.125 Hatay 1609856 Elazığ 595638 Malatya 797036 Diyarbakır 1732396 Osmaniye 534415 Şanlıurfa 2035809 Tunceli 88198 Toplam 9.613.473

EN ÇOK HASAR GÖREN İKİ İL

Malatya nüfusu 2018 yılına göre 797 bin 36, Elazığ nüfusu 2018 yılına göre 595 bin 638. İlçere göre dağılım ise tablolardaki gibi:

İLÇELERE GÖRE ELAZIĞ NÜFUSU

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi 2018 Merkez 421.726 208.927 212.799 70,80% 2018 Kovancılar 38.774 19.327 19.447 6,51% 2018 Karakoçan 28.702 14.429 14.273 4,82% 2018 Palu 23.834 12.191 11.643 4,00% 2018 Baskil 20.505 10.350 10.155 3,44% 2018 Arıcak 17.028 8.826 8.202 2,86% 2018 Maden 16.608 8.334 8.274 2,79% 2018 Sivrice 10.710 5.311 5.399 1,80% 2018 Keban 8.409 4.144 4.265 1,41% 2018 Alacakaya 6.566 3.438 3.128 1,10% 2018 Ağın 2.776 1.364 1.412 0,47%

İLÇELERE GÖRE MALATYA NÜFUSU