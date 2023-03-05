BAKAN SOYLU ENKAZ ÇALIŞMA VERİLERİNİ AÇIKLADI!

İçişleri Bakanı Soylu kaç binada enkaz çalışması yürütüldüğünü şu sözlerle açıkladı:

Milletimiz bu acı karşısında büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Allah razı olsun. Bu acının onarılması için herkes seferber oldu. Şu ana kadar 13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu çok olağan bir şey. Depremin art arda gelmesi kadar olağan bir süreç. Toplam 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. 28 in 300 enkaz var. Hatay'da 6 in 832 acil yıkılacak bina var.