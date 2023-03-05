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Deprem felaketinde acı bilanço netleşti! Bakan Soylu son rakamları açıkladı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş dahil 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımla beraber can kaybı ise 45 bini geçti. Acı bilançoda son rakamları ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Peki, Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı, ölü ve yaralı saysı kaç? İşte 5 Mart tarihi itibarı ile Kahrammanraş depremi ölü ve yaralı sayısı...

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  • DEPREMİN ACI BİLANÇOSU | Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı saysı kaç oldu? İçişleri Bakanı Soylu rakamları açıkladı!

    Kahrmanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Hatay'da ise 21 Şubat'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde dahil binlerce artçı sasrsıntı yıkımı daha da artırdı. Felaketinin üzerinden geçen 27. günün ardından ölü ve yaralı sayısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Peki, Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı, ölü ve yaralı saysı kaç? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan acı bilanço...
  • DEPREMİN ACI BİLANÇOSU | Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı saysı kaç oldu? İçişleri Bakanı Soylu rakamları açıkladı!

    27. GÜNÜNDE DEPREM FELAKETİNDE ACI BİLANÇO

    Hatay'da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 27'inci gününde Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında son bilançoyu açıkladı. Soylu, "Bugüne kadar gerek enkazlarda gerek hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 45 bin 968. Allah rahmet eylesin. 4 bin 267 Suriyeli kardeşlerimiz var bunların içerisinde" ifadelerini kullandı
  • DEPREMİN ACI BİLANÇOSU | Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı saysı kaç oldu? İçişleri Bakanı Soylu rakamları açıkladı!

    DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

    Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.
  • DEPREMİN ACI BİLANÇOSU | Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı saysı kaç oldu? İçişleri Bakanı Soylu rakamları açıkladı!

    24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

     

     
  • DEPREMİN ACI BİLANÇOSU | Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı saysı kaç oldu? İçişleri Bakanı Soylu rakamları açıkladı!

     

    BAKAN SOYLU ENKAZ ÇALIŞMA VERİLERİNİ AÇIKLADI!

    İçişleri Bakanı Soylu kaç binada enkaz çalışması yürütüldüğünü şu sözlerle açıkladı:

    Milletimiz bu acı karşısında büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Allah razı olsun. Bu acının onarılması için herkes seferber oldu. Şu ana kadar 13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu çok olağan bir şey. Depremin art arda gelmesi kadar olağan bir süreç. Toplam 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. 28 in 300 enkaz var. Hatay'da 6 in 832 acil yıkılacak bina var.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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