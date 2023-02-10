Depremin etkisiyle kiliseler de yıkıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Depremin etkisiyle kiliseler de yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle binlerce yapı yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Deprem birçok kiliseye de zarar verdi

Depremin etkisiyle kiliseler de yıkıldı
HABERTURK.COM

7.7 ile 7.6 büyüklükteki depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde binlerce bina yıkıldı ve hasar gördü.

10 ili etkileyen depremler nedeniyle afet bölgesindeki kiliseler de zarar gördü.

Yapımı 13 yıl süren ve Anadolu Katolik Kilisesi'nin merkezi olan İtalyan Latin Katolik Kilisesi, depremle yıkıldı. 152 yıllık tarihi kilisenin ayin ve cenaze törenlerinin gerçekleştirildiği alanın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü.

*Fotoğraf: DHA

Meryem Ana Heykeli'nin ayakta kaldığı kiliseye İspanya'dan yardım geldi. İspanyol savaş gemisiyle İskenderun Limanı'na yanaşan İspanyol askerler, getirdikleri insani yardımları elden ele kiliseye ulaştırdı.

Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de milattan sonra 2. yüzyılda yapılan St. George Kilisesi'nin girişinde ise ufak çaplı dökülmeler bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

*Depremden önce kaydedilen fotoğraf Kültür Portalı'ndan alınmıştır.

1514'te yapılan ve 2017'de restorasyonu tamamlanarak tekrar ibadete açılan, Mar Yuhanna olarak da bilinen İskenderun Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi büyük ölçüde zarar gördü.

*Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin 2018 yılı ziyaretinden bir kare... (AA)

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz fermanı ile 1870 yılı başlarında inşaatına başlanan ve 1876 yılında inşası tamamlanıp ibadete açılan İskenderun Aziz Nikola (St. Nicholas) Rum Ortodoks Kilisesi'nde ağır hasarlar oluştu.

*Kilisenin depremden önceki görüntüsü DHA'dan alınmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem ölçekleri arasındaki fark nedir? 7,4 ile 7,7 deprem büyüklüğü arasında fark nedir?
YAŞAM Deprem ölçekleri arasındaki fark nedir?
Deprem bölgesindeki kültürel miraslarımız ne durumda?
YAŞAM Deprem bölgesindeki kültürel miraslarımız ne durumda?
1000 kişilik mercimek çorbası nasıl yapılır? Büyük kazanda mercimek çorbası tarifi!
YAŞAM 1000 kişilik mercimek çorbası nasıl yapılır?
Deprem korkusuna çözümler nasıl baş edilir? Deprem korkusu nasıl geçer ve belirtileri nelerdir?
YAŞAM Deprem korkusu ile baş etmenin yolları!
Bir kız çocuğunun hayatında babasının yeri
YAŞAM Bir kız çocuğunun hayatında babasının yeri
Afrika’da Toplam Kaç Ülke Var? Afrika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
YAŞAM Afrika’da toplam kaç ülke var?
Termometre Neyi Ölçer? Termometre Nedir ve Ne İşe Yarar?
YAŞAM Termometre neyi ölçer?
Tavşanın Kaç Ayağı Var? Tavşan Kaç Yıl Yaşar, Ortalama Ömrü Ne Kadar?
YAŞAM Tavşanın kaç ayağı var?
Kuzey Amerika’da Toplam Kaç Ülke Var? Kuzey Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
YAŞAM Kuzey Amerika’da toplam kaç ülke var?
Köpekler Kaç Yıl Yaşar? Köpeklerin Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?
YAŞAM Köpekler kaç yıl yaşar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.