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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal Sakcagözü Mahallesi’nde 256 kişi hayatını kaybetti. DHA'da yer alan habere göre 4 bin nüfuslu mahalledeki evlerin çoğu yıkıldı, ayakta kalanların çoğunun da ağır hasarlı olduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KURTARILDI Bölgede yaşam çadırlarda sürerken, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, depremde mahallede hayatını kaybeden 256 kişiden 21'inin birinci derece akrabası olduğunu söyledi.

6 Şubat'ta, ilki merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve ikincisi merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 10 ilde yıkım ve kayıplara neden oldu. Depremlerin vurduğu illerden Gaziantep'te yüzlerce bina yıkıldı, enkaz altında kalan 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Depremler, Nurdağı ilçesinin kırsal Sakcagözü Mahallesi’nde de yıkıma neden oldu. 4 bin nüfuslu mahallede birçok ev tamamen yıkıldı, yıkılmayan binaların çoğunun ise yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Mahallede 256 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin ise ekipler tarafından enkazdan kurtarıldığı kentte ölenler, işlemlerinin ardından toprağa verildi. Evleri yıkıldığı veya ağır hasarlı olarak girilemediği için mahalleli, çadırlarda, zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye başladı. "ÇOK ÜZGÜNÜZ" Sakcagözü Mahallesi’nde doğan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, depremde yakınlarını kaybettiğini belirterek, "Nurdağı ilçemizin Sakcagözü mahallesi, Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden birisi. Depremin en çok etkilediği yerlerden birisi, benim de doğduğum mahalle olan Sakcagözü oldu. Burada birinci derece yakın akrabalarımdan, kuzenlerimden 21 kişiyi kaybettim. Yine bitişik mahallemiz Şatırhüyük’te de 10 akrabamızı kaybettim. Mahallede yaşayanlardan 256 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ettik. Çok üzgünüz" dedi.