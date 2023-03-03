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Depremlerde yıkılan binalarla ilgili kusuru bulunan 768 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Kahramanmaraşlı 11 ili vuran depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda 768 kişi işlem yapılırken 237 kişi tutuklandı

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili kusuru bulunan 768 şüpheli hakkında işlem yapıldı
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin cumhuriyet savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 768 şüpheliden adliyeye sevk edilen 237'si tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olanların tamamıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar sonucu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla KOM Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar söz konusu soruşturmalarda kimlik tespitleri yapılan 768 şüpheli gözaltına alındı. KOM birimleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 166'sı müteahhit 237 şüpheli tutuklandı.

Enkazlardan alınan numunelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda çalışmaların çok yönlü olarak yürütüldüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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