HANGİ ÇOCUKLAR KORUYUCU AİLE YANINA YERLEŞTİRİLEBİLİR?

Öz ailesi bulunan,

Öz ailesi tarafından bir süre için bakılamayacak olan,

Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan,

Kız ya da erkek,

Sağlıklı ya da engel durumu olan,

Tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu meslek elemanları tarafından belirlenmiş çocuklar koruyucu aile yanına yerleştirilebilir.