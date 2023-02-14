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Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur? E-Devlet evlat edinme başvuru ekranı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle anne babasını kaubeden bir çok çocuk oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan, korunma ve bakım ihtiyacı belirlenen çocuklar için koruyucu aile olunabileceğini duyurdu. Peki, depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartlar ne? E-Devlet evlat edinme başvuru ekranı...

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  • Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartlar ne? E-Devlet evlat edinme başvuru ekranı

    Yaşanılan acı depremin ardından dünyanın birçok yerinden Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine yardım sürüyor. Enkaz altından kurtarılan ve ailesini kaybeden çocukların ise tedavileri Ankara ile İstanbul hastanelerinde devam ediyor. Gelişmelerin ardından vatandaşlar, koruyucu ailelik hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırmalar yapıyor. İşte koruyucu aile olma şartları...
  • Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartlar ne? E-Devlet evlat edinme başvuru ekranı

    KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

    Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

    "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirilmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir. Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz."
  • Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartlar ne? E-Devlet evlat edinme başvuru ekranı

    HANGİ ÇOCUKLAR KORUYUCU AİLE YANINA YERLEŞTİRİLEBİLİR?

    Öz ailesi bulunan,

    Öz ailesi tarafından bir süre için bakılamayacak olan,

    Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan,

    Kız ya da erkek,

    Sağlıklı ya da engel durumu olan,

    Tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu meslek elemanları tarafından belirlenmiş çocuklar koruyucu aile yanına yerleştirilebilir.
  • Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartlar ne? E-Devlet evlat edinme başvuru ekranı

    KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

    Evli ya da bekar olan kişiler koruyucu aile olabilmek için şu koşulları sağlamalıdır;

    T.C. vatandaşı olmak,

    Sürekli olarak Türkiye’de ikamet etmek,

    25-65 yaşları arasında olmak,

    En az ilkokul mezunu olmak,

    Düzenli bir gelire sahip olmak,

    Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi olmamak.
  • Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartlar ne? E-Devlet evlat edinme başvuru ekranı

    KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

    Evli ya da bekar olan kişiler koruyucu aile olabilmek için şu belgeleri tamamlamalıdır;

    Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği,

    İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği,

    Adli sicil belgesi,

    Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu.
  • Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartlar ne? E-Devlet evlat edinme başvuru ekranı

    DEPREMZEDE ÇOCUKLARA KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar e-devlet başvuru ekranından form doldurmalıdır.

    E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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