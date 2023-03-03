Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

Kuzuların sesinin duyduktan sonra sabaha kadar uyuyamadığını, dün de 5 hayvanın daha kurtarıldığını ifade eden Önder, "Kuzularımız canlı çıkınca çok mutlu oldum. Hayvanlarımız çok zayıflamış. Kuzularımı evlatlarım gibi seviyorum. Eşim geçmişte satacaktı ama sattırmadım. Enkaz altında Nazlı'nın annesi ölmüş. Kızımı enkaz altından çıkaramadık, Nazlı'nın annesi öldü" dedi.