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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yakınlarını kaybeden ve eviyle ağılı yıkılan Gaziantepli Elmas Teyze, depremin 25. günü enkazdan kurtarılan kuzuyla hayata bağlandı

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AA
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesindeki Bademli Mahallesi'nde besicilik yapan Ökkeş (67) ve Elmas (59) Önder çiftinin, 2 katlı binalarının ağıl olarak kullandıkları zemin katı çöktü.
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    AA'nın haberine göre mahalleli ve oğlu Şaban Önder'in yardımıyla depremin ilk günlerinde 25 koyununu enkazdan çıkaran, dün de 5 küçükbaş hayvanına kavuşan çift, mahallede kurulan çadırda yaşamlarını sürdürüyor ve hayvanlarına bakıyor.
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    Elmas Teyze, depremin acısını enkazda annesi telef olan Nazlı ismini verdiği kuzusuyla gideriyor.

     
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Elmas Önder, depremin ardından bazı hayvanlarını kurtardığını, önceki gün de enkazdan yeniden ses duyduklarını söyledi.
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    Kuzuların sesinin duyduktan sonra sabaha kadar uyuyamadığını, dün de 5 hayvanın daha kurtarıldığını ifade eden Önder, "Kuzularımız canlı çıkınca çok mutlu oldum. Hayvanlarımız çok zayıflamış. Kuzularımı evlatlarım gibi seviyorum. Eşim geçmişte satacaktı ama sattırmadım. Enkaz altında Nazlı'nın annesi ölmüş. Kızımı enkaz altından çıkaramadık, Nazlı'nın annesi öldü" dedi.
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    Duygulu anlar yaşayan ve göz yaşlarına hakim olamayan Önder, Nazlı'ya özenle baktığını ve aralıklarla çadıra götürdüğünü dile getirdi.
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    Yaşlı çiftin oğlu Şaban Önder ise deprem nedeniyle birçok akrabasının ve tanıdığının hayatını kaybettiğini anlattı.
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    Defin işlemlerin ardından ailesine yardım ettiğini ve küçükbaş hayvanlarını kurtarmaya çalıştığını anlatan Önder, depremin ilk günlerinde 25 küçükbaşı kurtardıklarını, depremin 25. gününde ise 5 küçükbaş hayvanı daha canlı kurtardıklarını belirtti.
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    Önder, başka yerlerde olan kuzularını depremin 24. gününde enkaza getirmesiyle enkazdaki küçükbaş hayvanlarının ses çıkardığın belirterek, şunları kaydetti:

     
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    "Valilikten izin aldıktan sonra jandarma gelerek tutanak tuttu. Makina ayarladılar ve dün 6 küçükbaşı çıkardım. Biri öldü ve diğer 5'i yaşıyor. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, devletimize ve milletimize zeval vermesin. 
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

    Küçükbaş hayvanımız kurtarılınca çok mutlu olduk. Bunlar da bir can ve can kurtarıyoruz. Bir canlıyı kurtarmak bambaşka bir şeydi, çok güzeldi."
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor
  • Depremzede Elmas Teyze 'Nazlı'yla teselli oluyor

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