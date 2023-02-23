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Haberler Gündem Trafik Depremzede öğrencileri taşıyordu! Kahreden kazada ölü ve yaralılar var
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Kahreden kaza! Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı, ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri, Konya'daki KYK yurduna taşıyan otobüs, Adana'da kömür yüklü kamyona arkadan çarptı. Kahreden kazada, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç kaza yerinde yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi

Depremzede öğrencileri taşıyordu! Kahreden kazada ölü ve yaralılar var
DHA

Hatay'da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri Konya'ya götüren otobüs, kamyona çarptı. Kazada bir öğrenci ile öğretmen hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kahreden kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ÖNÜNDE SEYREDEN KAMYONA ÇARPTI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı.

48 KİŞİNİN BULUNDUĞU OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kazada 2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KIZ ÖĞRENCİ İLE ÖĞRETMEN CAN VERDİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Yaralanan 6 kişi ise Adana'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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