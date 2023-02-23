Depremzede öğrencileri taşıyordu! Kahreden kazada ölü ve yaralılar var

Hatay'da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri Konya'ya götüren otobüs, kamyona çarptı. Kazada bir öğrenci ile öğretmen hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

48 KİŞİNİN BULUNDUĞU OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

Fotoğraf: DHA

Kazada 2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.