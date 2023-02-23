Depremzede öğrencileri taşıyordu! Kahreden kazada ölü ve yaralılar var

Hatay'da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri Konya'ya götüren otobüs, kamyona çarptı. Kazada bir öğrenci ile öğretmen hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kahreden kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
ÖNÜNDE SEYREDEN KAMYONA ÇARPTI
Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı.
48 KİŞİNİN BULUNDUĞU OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ
Kazada 2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KIZ ÖĞRENCİ İLE ÖĞRETMEN CAN VERDİ
Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Yaralanan 6 kişi ise Adana'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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