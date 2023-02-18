Depremzedelere yardım için otomobilini sattı

Galerici vasıtasıyla aracı 45 bin TL'ye sattık. Aracı Kütahya'dan bir kişi satın aldı. O da depremzedelere geliri bağışlanacağını öğrenince katkı sunmak için aldı. Satıştan elde edilen geliri de AFAD'a bağışlayacağız. 92 model bir aracım daha var. Gerekirse onu da satıp, gelirini bağışlarım" dedi.