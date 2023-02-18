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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedelere yardım için otomobilini sattı

Sultangazi'de 63 yaşındaki Zeki Şahbaz, depremzedelere yardım edebilmek için 1975 model otomobilini sattı. Şahbaz satıştan aldığı 45 bin lirayı AFAD'a bağışladı

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DHA
  • Depremzedelere yardım için otomobilini sattı

    Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem sonrasında yaraların sarılması için ülke genelinde yardım kampanyası başladı.
  • Depremzedelere yardım için otomobilini sattı

    Depremzedelere yardımda bulunmak isteyen Sultangazi Gazi Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki su tesisatçısı Zeki Şahbaz, yaklaşık 2 yıldır kullandığı 1975 model otomobilini depremzedelere yardım etmek için sattı.
  • Depremzedelere yardım için otomobilini sattı

    Şahbaz, satış bedeli olan 45 bin lirayı AFAD'a bağışladı.
  • Depremzedelere yardım için otomobilini sattı

    "BİR ARACIM DAHA VAR GEREKİRSE ONU DA SATIP GELİRİNİ BAĞIŞLARIM" 

    Zeki Şahbaz, "Pazartesi kalktığımda eşime 1975 model yaklaşık 2 yıldır kullandığım aracımı satıp, gelirini depremzedelere bağışlayacağımı söyledim. Eşim de teklifime olumlu bakınca bende bir arkadaşıma durumu anlattım. O da yardımcı olarak bir galerici arkadaşıyla irtibata geçti. 
  • Depremzedelere yardım için otomobilini sattı

    Galerici vasıtasıyla aracı 45 bin TL'ye sattık. Aracı Kütahya'dan bir kişi satın aldı. O da depremzedelere geliri bağışlanacağını öğrenince katkı sunmak için aldı. Satıştan elde edilen geliri de AFAD'a bağışlayacağız. 92 model bir aracım daha var. Gerekirse onu da satıp, gelirini bağışlarım" dedi.
  • Depremzedelere yardım için otomobilini sattı

    *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.
  • Depremzedelere yardım için otomobilini sattı

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