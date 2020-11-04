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E-ticaret platformu Trendyol ve 1967 yılından bu yana eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı (TEV),İzmir’de yaşanan depremden etkilenen öğrencilere eğitim bursu verilmesi amacıyla "Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu’nu kurduklarını duyurdu.

1 milyon TL kaynak ayrılan Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu ile İzmir’de depremden etkilenen öğrencilere ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimleri boyunca burs verileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, burs için başvurular doğrudan TEV İzmir Şube’ye, tev_izmir@tev.org.tr, 0232 441 21 44 numaralı telefona veya online olarak tev.org.tr üzerinden yapılabiliyor.

Konu özelinde açıklamada bulunan Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu, "İzmir ve çevresinde yaşanan deprem hepimizi derinden etkiledi. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremin yaralarını sarmak için Trendyol olarak ülkemize duyduğumuz sorumlulukla harekete geçtik. Depremden zarar gören çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için TEV işbirliği ile Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu’nu oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda Türkiye’nin her yerindeki gençlere fırsat eşitliği yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İş birliği kapsamında açıklamada bulunan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise TEV’in misyonunun eğitimde fırsat eşitliği sunmak olduğunun ve özellikle afetlerde eğitimin devamlılığını sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi.

Yırcalı, "Vakfımızın ilk şubesi olan İzmir, 1971 yılından bu yana çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Depremin ilk anından itibaren İzmir Şubemiz sahada ve yerel yönetimlerle iletişim halinde. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu da ihtiyacı olan ailelerimizin kullanımına açtık. Trendyol ile yaptığımız iş birliği, İzmirli öğrencilerimiz için kalp kalbe çalışacak olmamız bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.