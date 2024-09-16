Derbi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Galatasaray maçı hangi tarihte oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının tamamlanmasıyla gözler derbi tarihine çevrildi. Galatasaray kritik derbi öncesinde Gaziantep ile eksik olan maçını oynayacak. Öte yandan Kasımpaşa engelini 0-2 geçen Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray maçının tarihini bekleyecek. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan sarı- lacivertliler Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Ezeli rakibi Galatasaray ise 4 maça çıktı ve dördünü de kazandı. Sarı- kırmızılılar, derbi öncesinde 17 Eylül Salı günü (yarın) ertelenen Gaziantepspor maçına çıkacak. Peki, milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe- Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 132 kez karşılaştı. Müsabakaların 51'i sarı- lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 42 karşılaşmadan ise Galatasaray galip ayrıldı. Derbideki 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI
20 Eylül 2024 Cuma
Atakaş Hatayspor vs Bodrum FK
20:00 - Mersin Stadyumu
21 Eylül 2024 Cumartesi
Tümosan Konyaspor vs Net Global Sivasspor
17:00 - MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
Fenerbahçe vs Galatasaray
20:00 - Ülker Stadyumu
22 Eylül 2024 Pazar
Çaykur Rizespor vs Samsunspor
17:00 - Çaykur Didi Stadyumu
Kasımpaşa vs Antalyaspor
17:00 - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Adana Demirspor vs Corendon Alanyaspor
20:00 - Yeni Adana Stadyumu
Beşiktaş vs İKAS Eyüpspor
20:00 - Beşiktaş Park
23 Eylül 2024 Pazartesi
Göztepe vs Bellona Kayserispor
20:00 - Gürsel Aksel Stadyumu
Gaziantep FK vs Trabzonspor
20:00 - Kalyon Stadyumu