Derbi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Galatasaray maçı hangi tarihte oynanacak?

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan sarı- lacivertliler Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Ezeli rakibi Galatasaray ise 4 maça çıktı ve dördünü de kazandı. Sarı- kırmızılılar, derbi öncesinde 17 Eylül Salı günü (yarın) ertelenen Gaziantepspor maçına çıkacak. Peki, milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...