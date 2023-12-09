Derbide Fenerbahçe'nin penaltısı VAR'la geldi!
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 61. dakikasında VAR hakemi Özgür Yankaya'nın izleme tavsiyesi sonrası penaltı kazandı
Fenerbahçe, Beşiktaş ile Tüpraş Stadyumu'nun oynadığı maçın 60. dakikasında penaltı kazandı.
Ceza sahası içerisinde Sebastian Szymanski topla buluştuktan sonra Bailly'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan önce oyunu devam ettirdi. Top oyun alanı dışına çıktıktan sonra Hakem Karaoğlan oyunu durdurdu.
VAR hakemi Özgür Yankaya, inceleme tavsiyesi verdi ve Karaoğlan, kısa bir süre izledikten sonra penaltıyı işaret etti.
63. dakikada topun başına geçen Dusan Tadic, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.