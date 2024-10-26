Derbide gözler golcülerde!

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon ilk 9 maçında topladığı 25 puanla zirveye yerleşti.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 8 karşılaşmada hanesine yazdırdığı 20 puanla ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'in en skorer takımı olan Galatasaray, 27 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş ise bu kulvarda 17 kez topu filelerle buluşturdu.

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bu sezon 4'ü Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi maçlarında olmak üzere 6 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde dünyaca ünlü yıldız futbolcuları Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile skor bulmaya çalışacak.

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Bu sezon Napoli'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Victor Osimhen ise hepsi Süper Lig'de olmak üzere 3 kez topu filelere gönderdi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Michy Batshuayi ve Dries Mertens de bu sezon hücumda etkili performans ortaya koydu. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün resmi maçlarda beşer, Michy Batshuayi ve Dries Mertens de dörder gol attı.