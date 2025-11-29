Derbide gözler golcülerin üzerinde!

Süper Lig'de 13. haftayı 32 puanla liderlik koltuğunda kapatan sarı-kırmızılılar ile 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü 2 takımının mücadelesine sahne olacak.

Ev sahibi Fenerbahçe'de santrfor Youssef En-Nesyri, orta saha oyuncuları Anderson Talisca ve Marco Asensio, konuk Galatasaray'da ise santrforlar Victor Osimhen ile Mauro Icardi, gole en yakın oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Ligde Galatasaray, 13 maçta attığı 28 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ikinci ekip konumunda. Takipçisi Fenerbahçe ise 30 kez rakip fileleri havalandırarak en golcü takım oldu.

FENERBAHÇE'NİN FORMDA GOLCÜSÜ EN-NESYRI

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, ligde attığı 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Süper Lig'deki 13 müsabakanın tamamında forma giyen En-Nesyri, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Bu oyuncuyu altışar golü olan Anderson Talisca ile Marco Asensio izledi. Archie Brown ile Dorgeles Nene ikişer, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Sebastian Szymanski ile Nelson Semedo ise birer kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin bulduğu 1 gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.