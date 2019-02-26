Dün akşam oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde çocuk oyuncu Aybars Kartal Özson gözyaşlarıyla ekrana yansıdı.

Şu sıralar yeni dizi Vurgun'da rol alan Aybars Kartal Özson, Beşiktaş’ın art arda attığı goller sonrası mutluluktan ağladı.

Babasına sarılmış ve gözyaşı dökerken ekrana yansıyan 10 yaşındaki çocuk oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Aybars Kartal daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kördüğüm ve Aramızda Kalsın dizilerinde de rol almıştı.

Instagram'da yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan Aybars Kartal, maç sonrası "Sevinmek İçin Sevseydik Beşiktaşlı olmazdık.." mesajını yayınladı.