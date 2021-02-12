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Dere ıslahı çalışmasında ortaya çıktı

Karabük’ün Eflani ilçesinde dere ıslahı çalışmasında Roma Dönemine ait olduğu düşünülen köprü ortaya çıktı

Dere ıslahı çalışmasında ortaya çıktı - Haberler
İHA

Eflani ve Safranbolu’yu birbirine bağlayan tarihi Katır Yolu üzerinde Roma Dönemine ait olduğu düşünülen köprü ortaya çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre kaz üretim ve eğitim çiftliği için kurulacak olan alanı sel baskınından korumak için dere ıslahının yapıldığı sırada ortaya çıkan kesme taşlarla yapılmış olan ve en az bin yıllık olduğu tahmin edilen köprü için Eflani Belediyesi harekete geçti.

Patikalardan oluşan tarihi Katır Yolu üzerindeki köprü için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvurularak, tescillenmesi talep edilecek.

"OSMANLI DÖNEMİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, “Tarihi Katır Yolu üzerinde Kavak Köprüsü'nün bulunduğu bu bölgede dün yaptığımız dere ıslahı çalışması sırasında ortaya çıktı. Aslında yeni bulunan bir köprü değil ama 40-50 yıldır terk edilmiş yol üzerinde, ağaçlar işgal etmiş, sel sularının getirdiği toprak tabakasının altında kalmış ve giriş-çıkışları kaybolmuş vaziyetteydi. Dün bu bölgede uygulayacağımız bir proje için dere ıslahı çalışması başlattık. Çalışma sırasında dereye düşen köprü taşlarını çıkarttık. Köprüyü ortaya çıkarttık. Bu köprünün yapım yılını bilen de yok. Çünkü Osmanlı döneminden önce yapılmış” diye konuştu.

“AMACIMIZ BİZDEN ÖNCE YAŞAYAN İNSANLARIN PARMAK İZİ OLAN ESERLERE SAHİP ÇIKMAK”

Köprünün Eflani’nin diğer bölgelerine ulaşımını, iletişimini sağlayan yol üzerinde bulunduğunu belirten Ertuğrul, “Bizim çocukluğumuz bu bölgede geçtiği için köprünün etrafındaki kaldırım yollarını da biliyoruz. İlçe merkezine kadar 4 metre genişliğinde taş kaldırım yol vardı. Köprünün her iki tarafında kaldırımın da izleri var. Taşların bir kısmı duruyor. Bizim amacımız, Tarihi Katır Yolu’nu ön plana çıkartırken ilçenin hemen yanında bu köprüyü ve köprünün her iki tarafında bulunan taş kaldırımı ortaya çıkartmak. Bunu yapmadan önce de Koruma Kurulu’na müracaat edeceğiz. Köprünün tescillenmesini talep edeceğiz. Sonra da uygulama planı çerçevesinde bu yolumuzu ihya edip insanların hizmetine sunacağız. Amacımız tarihte bizden önce bu bölgede yaşayan insanların parmak izi olan bu tarihi eserlerimize sahip çıkmak” dedi.

“HEPSİNİN ORTAYA ÇIKARTILIP İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNULMASI GEREKİYOR”

Çok eskilere dayanan ulaşım yolu olan ve 1956'da kara yolunun yapılmasıyla kullanılmayan katır yolu üzerinde birçok kaybolan yerler olduğunu ifade eden Ertuğrul, şunları söyledi:

“Ormanın içinde de bu taş kaldırımlı yolun devamı var. Ancak kaybolan yerler var. Karabük istikametinde 2 kilometre mesafede Paşa Köprü’müz var. Bu köprüler, taş yollar, Tarihi Katır Yolu üzerinde bulunan üç tane han ve çeşmeler var. Malagöz Köprüsü var. Bunların hepsi ortaya çıkartılıp bir bütün olarak insanlığın hizmetine sunulması gerekiyor.”

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