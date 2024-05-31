Dere yatağına ev yapan yanacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun zamandır hazırlık çalışmaları sürdürülen Taşkın Kanunu taslağını hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, çeşitli bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerden, meslek odalarından ilgili dernek ve vakıflardan taslakla ilgili resmi yazı ile görüş ve önerilerini talep etti.

YENİ KANUN NE GETİRECEK? * Taşkın ile ilgili temel ve bütüncül mevzuat hazırlanacak. * Görev ve yetki sınırları netleşecek. * Akarsu ıslahı çalışmaları; büyükşehir belediyesi sınırları içinde büyükşehir belediyesi, büyükşehir olmayan illerde DSİ tarafından yapılacak. REKLAM * Taşınmazların edinimi işlemleri büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediyesi tarafından, büyükşehir olmayan illerde belediye sınırları içerisinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları dışında ise il özel idaresi tarafından yapılarak inşaat öncesi DSİ’ye ihtilafsız olarak teslim edilecek. * Çok yüksek seviyede taşkın riski taşıyan alanlar belirlenecek. * Taşkın tahmini ve erken uyarı çalışmalarının etkinlik düzeyi artırılacak.