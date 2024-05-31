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        Taşkın kanunu çıkıyor! Dere yatağına ev yapan yanacak

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Taşkın Kanun taslağı hazırladı. Artık akarsu, dere yatağına ev yapana ağır cezalar geliyor. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 31.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:42
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        Dere yatağına ev yapan yanacak!
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun zamandır hazırlık çalışmaları sürdürülen Taşkın Kanunu taslağını hazırladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, çeşitli bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerden, meslek odalarından ilgili dernek ve vakıflardan taslakla ilgili resmi yazı ile görüş ve önerilerini talep etti.

        YENİ KANUN NE GETİRECEK?

        * Taşkın ile ilgili temel ve bütüncül mevzuat hazırlanacak.

        * Görev ve yetki sınırları netleşecek.

        * Akarsu ıslahı çalışmaları; büyükşehir belediyesi sınırları içinde büyükşehir belediyesi, büyükşehir olmayan illerde DSİ tarafından yapılacak.

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        * Taşınmazların edinimi işlemleri büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediyesi tarafından, büyükşehir olmayan illerde belediye sınırları içerisinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları dışında ise il özel idaresi tarafından yapılarak inşaat öncesi DSİ’ye ihtilafsız olarak teslim edilecek.

        * Çok yüksek seviyede taşkın riski taşıyan alanlar belirlenecek.

        * Taşkın tahmini ve erken uyarı çalışmalarının etkinlik düzeyi artırılacak.

        * Dere yataklarında taşkın riskini artıran izinsiz müdahaleler önlenecek.

        * Mekânsal planlama çalışmaları dahil olmak üzere yapılacak tüm plan, proje veya faaliyetlerde taşkın riski esas alınacak.

        * Akarsu yatakları korunacak, dere yatağına yapılaşmaya hapis cezası da dahil sert yaptırımlar gelecek.

        * 100 bin TL ile 5 bin TL arası para cezası kesilebilecek.

        Fotoğraflar: AA

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