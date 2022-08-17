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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile tatilde

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Baran Tınaz ile tatile çıktı. Bodrum'a giden çift, önceki gün bir iskelede objektiflere yansıdı

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  • Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile tatilde - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile Bodrum'a gitti.
  • Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile tatilde - Magazin haberleri

    Baş başa tatil yapan çift, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.
  • Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile tatilde - Magazin haberleri

    Mor renkli bir bikini giydiği görülen Talu ile sevgilisi, keyifli halleriyle dikkat çekti.
  • Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile tatilde - Magazin haberleri

    Gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran Deren Talu ve Baran Tınaz'ın o anları, objektiflere böyle yansıdı.
  • Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile tatilde - Magazin haberleri

    "BİRLİKTE NİCE ANILARA!"

    Deren Talu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da erkek arkadaşının doğum gününü kutlamıştı. Sevgilisiyle çekilen bu karesini yayınlayan 25 yaşındaki Talu, Tınaz'a "Doğum günün kutlu olsun aşkım, birlikte daha nice anılara!" sözleriyle seslenmişti.
  • Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile tatilde - Magazin haberleri

    'EVLİLİK' SORUSUNA YANIT

    Öte yandan daha önce sevgilisiyle katıldığı bir etkinlikte boy gösteren Talu, gazetecilerin 'evlilik' sorusuna, "Böyle çok mutluyuz, çok güzel giden bir ilişkimiz var.." yanıtını vermişti.
  • Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile tatilde - Magazin haberleri

    DEREN TALU HAKKINDA

    Deren Talu, 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ile Eren Talu'nun iki kızından biri olan Talu, lise eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra üniversiteyi Los Angeles'ta okudu. Deren Talu, ardından annesi Defne Samyeli gibi manken olmayı istedi.
  • Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile tatilde - Magazin haberleri

    "GÜZEL BİR ANI OLDU"

    Bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde atan Talu, daha sonra, "Son Kale: Hacıbey" filmi ile izleyici karşısına geçti. Rol aldığı ilk projede erkek kılığına giren Deren Talu, "En çok dövüş sahnelerinde zorlandım. Kılıcın ağırlığı ve onu taşıyabilmek zordu. Hatta bileğimde iz kaldı ama güzel bir anı oldu." demişti.
  • Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile tatilde - Magazin haberleri

    Deren Talu'nun yer aldığı filmin özel gösterimine katılan Defne Samyeli, "Kızlarınızla birlikte bir filmde rol almak ister misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Kızlarımla projenin ne olduğuna bağlı. Aslında bize geldi ve görüştük. İlk işlerimizin öyle olmasını istemezdim ama sonra keyifli olabilir. Biz evde kendi aramızda çok konuşuyoruz. Bizim senaryo denemelerimiz var. Bakarsınız biz yazarız. Yazdığımız projeler var, romantik komedi. Ben ve arkadaşım yazdı. Bir de dram. Pandemi öncesi yazmaya başladım. İnşallah seyirciyle buluşturma imkanım olur.

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