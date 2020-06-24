Misafirlerimize çayın yanında ikram edebileceğimiz kıyır kıyır harika bir dereotlu poğaça tarifi vereceğim sizlere.
Dereotlu poğaça tarifi için gerekli malzemeler:
- 4 su bardağı un kontrollü
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta akı sarısı üzerine
- 1 çay bardağı yoğurt
- Yarım demet dereotu
- 100 gram beyaz peyniri
- Bir kabartma tozu
- Bir çay kaşığı tuz
Üzerine:
- Yumurta sarısı
Dereotlu poğaça tarifini yapılışı:
- Dereotunu yıkadıktan sonra ince ince doğrayıp bir kâseye alın.
- Yoğuracağımız kabın içine yumurta akı, yoğurt, peynir, dereotu, kabartma tozu ve tuzu katalım.
- Üzerine azar azar un ilave ederek, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edelim.
- Hamurdan arzu ettiğimiz büyüklükte parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım.
- Yağlanmış veya yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsimize, aralıklı olarak dizelim.
- Poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürüp (arzu edilirse çörek otu veya Susam) fırına vermeye hazır hale getiririz.
- 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda, 15-20 dakika üzerleri kızarana kadar pişirelim.
- Afiyet olsun...
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