Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Deri ve deri mamulleri sektöründen mayısta 101 milyon dolarlık ihracat

Mayıs 2020'de 61 milyon 556 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 64,1 artarak 101 milyon 33 bin dolara ulaştı

Deri ve deri mamulleri sektöründen mayısta 101 milyon dolarlık ihracat
AA

Deri ve deri mamulleri sektörü geçen ay 101 milyon 33 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Mayıs 2020'de 61 milyon 556 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 64,1 artarak 101 milyon 33 bin dolara ulaştı.

Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Deri ve deri mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya geçen ay 8 milyon 474 bin dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı, 6 milyon 528 bin dolar ile Rusya ve 5 milyon 661 bin dolar ile İtalya takip etti.

Sektör, 2021 yılının ilk 5 ayında toplam 640 milyon 593 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, yaptığı açıklamada, mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen alt sektörün 57 milyon dolarla ayakkabı sektörü olduğunu söyledi.

AB ÜLKELERİNE İHRACAT ARTTI

Şenocak, Ayakkabı sektöründe geçen yıla göre yüzde 50'lik artış yaşandığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılı ocak-mayıs döneminde deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik artışla 641 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı ocak-mayıs döneminde deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik artışla 641 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplamda 160 ülkeye ürünlerimizi gönderdik.

Bu dönemde AB ülkelerine yüzde 11’lik bir artışla 237 milyon dolarlık ihracat sağladık. Alım gücü yüksek ve istikrarlı ekonomilerin oluşturduğu OECD ülkelerine ihracatımız ise bu yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 195 milyon dolar oldu​​​​​​​. Yine bu dönemde Almanya’ya 51 milyon dolar, Rusya’ya 46 milyon dolar, Irak’a 34 milyon dolar, İtalya’ya 34 milyon dolar ve İspanya’ya 29 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik."

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen de, ihracat ve üretim odaklı çalışan deri ve deri mamulleri sektörünün 2021 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64’lük artışla 101 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Pandeminin henüz dünyanın üzerindeki etkilerinin bitmediği bir dönemde ihracatımızın artmış olması hepimizi sevindiriyor. 'Geçen yıl zaten pandemi yılıydı, bu yıl artış olması normal' düşüncesinden uzak olduğumu belirtmek isterim. Keskin düşüşlerin ardından yeniden toparlamak normal dönemlere göre üç kat daha zordur.

Deri sektörü ülkemizin toplam ihracatına aralıksız katkı sunmanın gayreti içerisinde. Bizler de sektörümüzün çatı STK'sı olarak atölyelerin işlerine devam edebilmesi ve ihracatın sekteye uğramaması için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu yıl aşılamanın pandeminin etkisini azaltması ve uluslararası dolaşımın başlaması ile birlikte gerçekleşecek fiziki fuarlarla ihracatta 2019 rakamlarını yakalayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa'nın ithal ettiği organik tarım ürünlerinin yüzde 7'si Türkiye'den
İŞ-YAŞAMTürkiye organik tarımda dünya 18 sırada
'2017 yılından bu yana 320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdik'
İŞ-YAŞAM'320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdik'
'Mücevherin önü açılırsa ihracat 4 milyar dolara çıkar' - haberler
İŞ-YAŞAM'Bariyerler kalkarsa rekor kırarız'
Halka arzda kim kazandı?
İŞ-YAŞAMHalka arzda kim kazandı?
Türk tersaneye nükleer buz kırıcı görevi
İŞ-YAŞAMNükleer buz kırıcıda Türk imzası!
Çocuk işçilerin sayısı, 20 yılda ilk kez artış göstererek 160 milyona yükseldi
İŞ-YAŞAMÇocuk işçi sayısında 20 yıl sonra ilk
Nisan ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
İŞ-YAŞAMİhracat ve ithalatta birim değer arttı
SON DAKİKA! İşsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAMİşsizlik rakamları açıklandı
İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik
İŞ-YAŞAMİcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik
YarınBizim'de ikinci etap başlıyor
İŞ-YAŞAMYeni yol haritasını gençler çizecek