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        Haberler Magazin Derin Talu, Boğaziçi Üniversitesi'nde söyleşi gerçekleştirdi - Magazin haberleri

        Derin Talu, Boğaziçi Üniversitesi'nde söyleşi gerçekleştirdi

        Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki söyleşide öğrencilerle bir araya gelerek Matcha çayı yapımına dair detayları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 21:01 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:01
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        Boğaziçi Üniversitesi'nde çay tarifi
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        Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı Derin Talu, annesi evde olmadığı için Matcha çayı hazırlayamadığı anları, "So sad, so sad" sözleriyle paylaşmış, video sosyal medyada viral olmuştu.

        Derin Talu, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen bir söyleşiye katıldı.

        Etkinlik sırasında öğrencilerin isteği üzerine ünlü "Annem tatilde olduğu için matcha içemiyorum so sad" repliğini tekrarlayan Talu, salondan alkış aldı. Bu ilgi karşısında şaşkınlığını dile getiren Derin Talu; "Hiç bunun için alkışlanacağımı düşünmezdim gerçekten" dedi.

        Söyleşide matcha çayı yapımının inceliklerini de paylaşan Derin Talu, esprili bir şekilde; "Gerçekten çok büyük bir başarı. Bu da benim öz geçmişimde yazıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğum için çok mutluyum, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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        #Derin Talu
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