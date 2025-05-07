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        Haberler Müzik Derya Beşerler ile Birol Namlıoğlu'ndan 'Bir Hikâye Bir Şarkı'

        Derya Beşerler ile Birol Namlıoğlu'ndan 'Bir Hikâye Bir Şarkı'

        Oyuncu Derya Beşerler ile Gripin grubunun solisti Birol Namlıoğlu, 'Bir Hikâye Bir Şarkı' ile 8 Mayıs'ta aynı sahnede sevenleriyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:20
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        Ünlü çift aynı sahnede buluşuyor
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        2015'ten bu yana mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Derya Beşerler ile şarkıcı Birol Namlıoğlu, 'Bir Hikâye Bir Şarkı' adlı sahne çalışması ile 8 Mayıs'ta İstanbul'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Türk sanat müziğinden rock'a, 90'lar pop şarkılarına uzanan bir yelpazede; oyuncu Derya Beşerler şarkıların etkileyici hikayelerini anlatıyor, Birol Namoğlu seslendiriyor.

        Şarkıların hikâyelerine kendi anı ve atışmalarını da ekleyen çift, iki saatlik gösteride eğlence, müzik ve bilinmeyen hikâyeleri bir potada eritiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Derya Beşerler
        #birol namlıoğlu
        #Bir Hikâye Bir Şark
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