Derya Beşerler ile Birol Namlıoğlu'ndan 'Bir Hikâye Bir Şarkı'

2015'ten bu yana mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Derya Beşerler ile şarkıcı Birol Namlıoğlu, 'Bir Hikâye Bir Şarkı' adlı sahne çalışması ile 8 Mayıs'ta İstanbul'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türk sanat müziğinden rock'a, 90'lar pop şarkılarına uzanan bir yelpazede; oyuncu Derya Beşerler şarkıların etkileyici hikayelerini anlatıyor, Birol Namoğlu seslendiriyor.

Şarkıların hikâyelerine kendi anı ve atışmalarını da ekleyen çift, iki saatlik gösteride eğlence, müzik ve bilinmeyen hikâyeleri bir potada eritiyor.