Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Derya İsminin Anlamı Nedir? Derya İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Derya isminin anlamı nedir? Derya ismi ne demek, ne anlama gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Derya adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır.

Derya İsminin Anlamı Nedir? Derya İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Derya isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

DERYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Derya ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Derya adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Derya isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DERYA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Derya ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  • Deniz.

  • Bilgili kimse.

  • Bir şeyin bol olduğu yer.

DERYA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Derya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Derya adını koymak caizdir.

DERYA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Derya ismini kullanan 150.054 kişi bulunmaktadır.

  • İstanbul'da Derya ismini kullanan 30.952 kişi bulunmaktadır.

  • Ankara'da Derya ismini kullanan 12.233 kişi bulunmaktadır.

  • İzmir'de Derya ismini kullanan 8.647 kişi bulunmaktadır.

DERYA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Derya ismindekilerin yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptıkları zaman hatasını anlamakta çok geç kalmaz. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

20 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama! Tıkla, öğren
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı...
On numara sonuçları açıklandı! 20 Mart 2023 On numara çekilişi sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM On Numara'da kazandıran numaralar açıklandı!
Depremde devrilen Adıyaman'daki 2 bin yıllık sütun ayağa kaldırılacak
YAŞAM Depremde devrilmişti, ayağa kaldırılacak! 2 bin yıllık. ...
2 bin yıl önceki Manisa depremi 12 antik kenti yok etti
YAŞAM 2 bin yıl önce gerçekleşti! 12 antik kenti yok etti
Terkos Gölü’nde ortaya çıkan tarihi yol böyle görüntülendi
YAŞAM Terkos Gölü çekilince ortaya çıktı
Ramazanın vazgeçilmezi! İşte iftar sofralarının baş tacı, tadına doyamayacağınız güllaç tarifi…
YAŞAM Ramazanın vazgeçilmezi! Tadına doyamayacağınız güllaç ...
Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi
YAŞAM Yeşeren ormanda 'ormanın hayaleti' görüntülendi
Satmaya kıyamayınca bakın neye dönüştürdü!
YAŞAM Satmaya kıyamayınca bakın neye dönüştürdü!
Kış uykusundan uyanan çizgili kaplumbağalar kameraya yansıdı
YAŞAM Kış uykusundan uyandılar...
İznik, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi yolunda
YAŞAM İznik, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi yolunda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.