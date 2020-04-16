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Derya Uluğ'dan annesine duygusal doğum günü mesajı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından annesi Feriha Uluğ'un yeni yaşını duygusal bir paylaşım ile kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle annesinin yanında olamayan Uluğ, "Bu yıl sana sarılamıyorum" ifadelerini kullandı

Derya Uluğ, Feriha Uluğ, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Son dönemlerde tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatarak izole eden şarkıcı Derya Uluğ, Instagram'dan gün içerisinde neler yaptığını yayınlamayı ihmal etmiyor.

Bu süreçte aile büyüklerinden ayrı düşen Uluğ, sosyal medya hesabından annesi Feriha Uluğ'un yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

"BU YIL SANA SARILAMIYORUM"

Şarkıcı, annesinin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

Bu yıl sana sarılamıyorum ama her şey normale dönünce sımsıkı sarılarak doğum gününü kutlamayı hayal ediyorum. İyi ki doğmuşsun anneciğim.

"VARLIĞIN BİZE EN GÜZEL HEDİYE"

İyi ki böyle merhametli, güzel kalpli, neşeli bir kadının kızıyım. Bu yaşında en çok sağlık diliyorum senin için. Varlığın bize en güzel hediye. Kahkahaların hep sürsün güzel annem. Seni çok seviyorum iyi ki doğmuşsun.

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