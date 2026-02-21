Derya Uluğ ile Asil Gök evleniyor

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir meslektaşı Asil Gök ile mutlu bir birliktelik yaşıyordu. Gözlerden uzak ama istikrarlı şekilde devam eden ilişkilerinden bu kez müjdeli bir haber geldi.

Ünlü çift, ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Asil Gök, Derya Uluğ'a evlilik teklifinde bulundu. Uluğ, bu teklife "Evet" yanıtını verdi.

İkili, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerini de mutluluklarına ortak etti.

Fotoğraflar: Instagram