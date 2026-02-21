Canlı
        Derya Uluğ ile Asil Gök evleniyor - Magazin haberleri

        Derya Uluğ ile Asil Gök evleniyor

        Uzun süredir birlikte olan Derya Uluğ ile Asil Gök, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 21:58 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:20
        Evleniyorlar
        Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir meslektaşı Asil Gök ile mutlu bir birliktelik yaşıyordu. Gözlerden uzak ama istikrarlı şekilde devam eden ilişkilerinden bu kez müjdeli bir haber geldi.

        Ünlü çift, ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Asil Gök, Derya Uluğ'a evlilik teklifinde bulundu. Uluğ, bu teklife "Evet" yanıtını verdi.

        İkili, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerini de mutluluklarına ortak etti.

        Fotoğraflar: Instagram

