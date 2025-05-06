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        Haberler Magazin Derya Uluğ'un tacizcisi tutuklandı - Magazin haberleri

        Derya Uluğ'un tacizcisi tutuklandı

        Şarkıcı Derya Uluğ, kendisini ve sevgilisini 1.5 yıldır rahatsız eden, hakkında uzaklaştırma kararı ve hapis cezası bulunan tacizcinin, konserinde ortaya çıkması üzerine başlatılan hukuki süreçte tutuklandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 22:04 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:04
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        Tacizcisi tutuklandı
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        Uzun süredir müzisyen Asil Gök ile aşk yaşayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşadığı tacizi kamuoyuna duyurmuştu. Uluğ, İzmir’de verdiği konser sırasında hem kendisini hem de sevgilisi Asil Gök’ü uzun süredir tehdit eden bir kişinin konser alanına geldiğini açıkladı.

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        "DAHA FAZLA SUSMAK VE KORKMAK İSTEMİYORUM"

        Uluğ, sosyal medya hesabından yaşadığı dehşeti şu sözlerle dile getirmişti;"Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum"

        Konser gecesi yaşanan olayın ardından, Derya Uluğ sosyal medya hesabından avukatının yaptığı açıklamayı da paylaşarak, kendisini ve sevgilisini uzun süredir rahatsız eden kişinin tutuklandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN TUTUKLANMIŞTIR"

        "Müvekkilim Derya Uluğ ve Asil Gök'ü ısrarla takip ederek; çeşitli tehdit ve tacizlerde bulunan, bu eylemleri sebebiyle ceza alan ve müvekkillerin evi ve yerine yaklaşmaması konusunda adli kontrole tabi tutulan Ş.T. isimli şahıs, iki gece önce müvekkillerin sahneye çıktığı mekâna giderek, müvekkilleri rahatsız etmesi ve mahkemece hükmedilen adli kontrol kararına aykırı davranması sebebiyle bu akşam çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmıştır"

        Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi; "Sürecin bundan sonra da takipçisi olacağımızı belirtir ve sanığın süregelen bu eylemlerinden ötürü en ağır cezayı alması için gerekli tüm hukuki girişimleri yapmaya devam edeceğiz. Umarız ki verilen bu karar müvekkillerimle benzer durumda olan ve adalet bekleyen tüm mağdurlara da bir umut ışığı olacak ve ülkemizdeki adalet ve yargıya güvenin daha da artmasına vesile olacaktır"

        "BUGÜN BİZİM İÇİN ADALET YERİNİ BULDU"

        Uluğ, tutuklama kararının ardından yaptığı paylaşımda duygularını şöyle dile getirdi: "Bugün bizim için adalet yerini buldu. Sanığın tutuklanmasına karar verildi. Bu karar bizim için güven duygusu yaratırken, bu adaletin; sesini duyuramayan, korunamayan, hayattan koparılan tüm kadınlara da ulaşmasını istiyorum. Bu ülkede hiçbir kadın 'korunma talebiyle' başlayıp 'ölüm haberiyle' biten bir hikâyenin başrolü olmamalı"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Asil Gök
        #Derya Uluğ
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