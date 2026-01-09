Habertürk
        DESA'nın 53 Yıllık Yolculuğunu, "Olmazı Oldurmak" Kitabında Anlattı

        53 yıldır olmazı nasıl oldurduğunu anlattı

        DESA'nın kurucusu Melih Çelet'in, 1972 yılında Eminönü'nde başlayan ve bugün İtalya'nın kalbine uzanan girişimcilik serüvenini anlattığı otobiyografik kitabı 'Olmazı Oldurmak', özel bir lansmanla tanıtıldı. Nuri M. Çolakoğlu'nun yayına hazırladığı 'Olmazı Oldurmak', sadece bir iş insanının anılarını değil, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin yarısına tanıklık eden bir vizyonun, aile olmanın ve azmin hikâyesini anlatıyor. Gazeteci Nilay Örnek'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, DESA Kurucusu Melih Çelet ve CEO Burak Çelet, markanın yarım asırlık yolculuğunu, kırılma anlarını ve global gelecek vizyonunu paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 11:52 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:12
        53 yıldır olmazı nasıl oldurduğunu anlattı
        Türkiye deri sanayisinin ve modasının öncülerinden, DESA’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet’in otobiyografik eseri 'Olmazı Oldurmak' kitabı, düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Gazeteci Nilay Örnek’in moderatörlüğünde gerçekleşen ve bir baba-oğul sohbetine dönüşen lansmanda, Melih Çelet ve DESA CEO’su Burak Çelet, kitabın satır aralarında kalan duygusal anları ve bir ailenin başarı hikâyesini paylaştı. Etkinliğe basın, iş, cemiyet ve moda dünyasından çok sayıda misafir katıldı.

        MELİH ÇELET: YÜZLERCE MEKTUP YAZDIK

        1970’lerin Türkiye’sinde bir üniversite öğrencisiyken kurduğu hayalleri anlatan Melih Çelet, o günleri şu sözlerle özetledi:

        “Babamın bana verdiği 50 bin liralık bir sermaye vardı. O günün şartlarında, internetin olmadığı, dış dünyanın kapalı bir kutu olduğu Türkiye’de, ben bu paranın neredeyse 30 bin lirasını dünyaya mektup yazmak için pula harcadım. Her sabah İstanbul Ticaret Odası’nın ilan panosuna gider, ‘Dünya ne istiyor?’ diye bakardım. Bir daktilomuz vardı; Amerika’ya, Avrupa’ya ‘Biz bunu yaparız’ diye yüzlerce mektup yazardık. Bu kitap, o pulların bizi nereye taşıdığının hikâyesidir.”

        BURAK ÇELET: SADECE BİR ŞİRKETİN BELGESİ DEĞİL

        Kitabın sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin son 50 yılına paralel olarak DESA’nın gelişimini anlatan bir iş kitabı olmadığını, aynı zamanda Çelet Ailesinin ve dolayısı ile DESA’nın bu günlere gelirken karşısına çıkan engelleri nasıl aştığının bir hikâyesi olduğunu vurgulayan DESA CEO’su Burak Çelet ise, babasının iş hayatındaki başarılarına olan tanıklığını “Bu kitapta okuyacağınız DESA, aslında büyük ağabeyimdir; hepimizden önce o vardı. Ben 6 yaşımdan itibaren yaz tatillerimi deniz kenarında değil, DESA’da babamın yanında, üretim bantlarında ve yurt dışı fuarlarda geçirdim. Hikayesi kitapta da yer alan, 11 yaşındayken Almanya’daki kritik bir iş yemeğinde babama tercümanlık yaptığım o geceyi hiç unutmam. 'Olmazı Oldurmak', sadece bir şirketin değil, birbirine tutunarak büyüyen bir ailenin, annem Nihal Hanım’ın fedakarlıklarının ve babamın vizyonunun belgesidir.” sözleriyle anlattı.

        "DÜNYANIN EN PRESTİJLİ LÜKS MARKALARININ İŞ ORTAĞIYIZ"

        Etkinlikte, kitapta anlatılan Melih Çelet vizyonunun bugün ulaştığı noktaya da dikkat çeken DESA CEO’su Burak Çelet, markanın İtalya’daki stratejik yatırımları ve gelecek vizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin İtalya’ya gerçekleştirdiği deri mamulleri ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını tek başına DESA’nın gerçekleştirdiğini vurgulayan Çelet, “Üretim gücümüzü yansıtabilmek ve dünyanın önde gelen lüks moda markaları ile entegrasyonumuzu pekiştirmek için lüksün kalbine, İtalya’ya gittik. Toskana bölgesinde, Poppi’de kurduğumuz Ar-Ge ve üretim tesisimizle bugün dünyanın en prestijli lüks markalarının iş ortağıyız. Bu tesis, Türk zanaatkârlığı ile İtalyan estetiğini birleştiren stratejik bir hamle. Milano ve Paris’te açtığımız showroom’larımızla son 15 yıldır 1972 DESA markasını taşıyan koleksiyonlarımızı dünyanın en önemli butiklerinde müşterilerimize ulaştırdık. Geçtiğimiz sezon Milano Moda Haftası kapsamında AW27 koleksiyonumuzu bir defile ile dünya vitrinine çıkardık. 2026 Şubat ayında Türkiye’den davet edilen tek Türk markası olarak yeniden Milano podyumunda olacağız.” dedi.

        Nuri M. Çolakoğlu’nun proje koordinatörlüğünde, Melih Çelet’in 50 yılı aşkın süredir titizlikle sakladığı mektuplar, belgeler ve fotoğraflardan yola çıkılarak hazırlanan eser, genç girişimciler için bir rehber niteliği taşıyor.

        "KURDUĞUM HAYALLERİN ÇOK ÖTESİNE GEÇTİK"

        Melih Çelet, kitabın yazılma amacını ise şu sözlerle ifade etti:

        “Bu kitabı, ‘yapılamaz’ denilenin karşısında pes etmeyenlere, hayallerinin peşinden gitmek için cesaret arayan gençlere adıyorum. 50 yıl önce o daktilonun başında kurduğum hayallerin çok ötesine geçtik. Umarım bu hikâye, kendi ‘olmaz’larını oldurmak isteyen herkese ışık tutar.”

        Melih Çelet’in kaleminden dökülen, Türkiye’nin sanayileşme ve dışa açılma tarihine paralel ilerleyen kişisel anılarını, krizleri fırsata çevirme reflekslerini ve aile değerlerini işleyen 'Olmazı Oldurmak' kitabına, seçili DESA mağazalarından ve DESA online alışveriş sitesinden ulaşılabiliyor.

