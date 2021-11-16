"Adana'da değil, Silivri'de bir evde çekmiştik"

ATV'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi 'Destan' için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Destan ilk bölümüyle 23 Kasım saat 20.00'da ATV'de yayınlanacak.

DESTAN KONUSU NE?

Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.