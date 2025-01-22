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        Haberler Bilgi Ekonomi Destek Finans Faktoring (DSTKF) talep toplama tarihleri, BIST kodu, hisse fiyatı, lot miktarı, halka arz büyüklüğü, hangi bankalarda var

        Destek Finans Faktoring halka arz oluyor! Destek Finans Faktoring ne zaman talep toplayacak?

        Destek Finans Faktoring A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. 'DSTKF' kodu ile borsada işlem görecek firma eşit dağıtım yöntemi ile yatırımcılara milyonlarca lot verecek. 3.9 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firmanın halka arzı 53 banka üzerinden yapılacak. İşte, Destek Finans Faktoring halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 13:42 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:42
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        Destek Finans Faktoring halka arz detayları netleşiyor; firmanın talep toplama tarihleri açıklandı. Toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak şirket, 3.9 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya açılıyor ve kazanacağı fonun tamamını faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanacak. İşte, Destek Finans Faktoring talep toplama tarihleri...

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        DESTEK FİNANS FAKTORING HİSSE FİYATI

        Firmanın lot başı fiyatı 46,98 TL olarak belirlendi.

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        DESTEK FİNANS FAKTORING NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

        Firma 29-30-31 Ocak 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

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        DESTEK FİNANS FAKTORING KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı şöyle;

        300 Bin katılım ~ 111 Lot (5214 TL).

        700 Bin katılım ~ 48 Lot (2255 TL).

        1.1 Milyon katılım ~ 30 Lot (1409 TL).

        1.5 Milyon katılım ~ 22 Lot (1033 TL).

        1.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (845 TL).

        2.3 Milyon katılım ~ 14 Lot (657 TL).

        2.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (563 TL).

        3.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (516 TL).

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        DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Firma halka arzdan elde edeceği fonun tamamını faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanacak.

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        DESTEK FİNANS FAKTORING NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın BIST işlem tarihi henüz açıklanmadı.

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        DESTEK FİNANS FAKTORING HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

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