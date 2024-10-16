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        Haberler Gündem Güncel Destici'den hakkındaki yorumlara tepki: Yargıya taşıyacağım | Son dakika haberleri

        Destici'den hakkındaki yorumlara tepki: Yargıya taşıyacağım

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, savunma sanayisine katkı sağlamak için kredi kartı limiti 100 binin üzerinde olanlardan yıllık 750 lira pay alınmasına ilişkin düzenleme hakkındaki yorumlarının çarpıtıldığını söyledi. Bu durumu yargıya taşıyacağını belirten Destici, "Ne diyorlar, 'Ermeni dedi, DEM'li dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorsa ona da bir şey demem, o kendi tercihleri." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:28
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        Destici'den hakkındaki yorumlara tepki
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Savunma sanayisine katkı sağlamak için kredi kartı limiti 100 binin üzerinde olanlardan yıllık 750 lira pay alınmasına ilişkin düzenleme hakkındaki yorumlarının çarpıtıldığını ifade eden Destici, bu durumu yargıya taşıyacağını belirtti.

        Destici, "Ne diyorlar, 'Ermeni dedi, DEM'li dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorsa ona da bir şey demem, o kendi tercihleri." diye konuştu.

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        NE OLMUŞTU?

        Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için hayata geçirilmesi planlanan ancak gelen tepkiler üzerine 2025'e ertelenen "limiti 100 bin liranın üzerindeki kredi kartlarından yapılacak 750 TL'lik kesintiye" karşı çıkanlara şu sözlerle tepki göstermişti:

        "Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu! Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM'lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı, Batı'yı, Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğunu görmedim. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına sığınarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu; onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, "demlenmeye" devam etsin."

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        #Mustafa Destici
        #BBP
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