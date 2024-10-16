Destici'den hakkındaki yorumlara tepki: Yargıya taşıyacağım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayisine katkı sağlamak için kredi kartı limiti 100 binin üzerinde olanlardan yıllık 750 lira pay alınmasına ilişkin düzenleme hakkındaki yorumlarının çarpıtıldığını ifade eden Destici, bu durumu yargıya taşıyacağını belirtti.

Destici, "Ne diyorlar, 'Ermeni dedi, DEM'li dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorsa ona da bir şey demem, o kendi tercihleri." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için hayata geçirilmesi planlanan ancak gelen tepkiler üzerine 2025'e ertelenen "limiti 100 bin liranın üzerindeki kredi kartlarından yapılacak 750 TL'lik kesintiye" karşı çıkanlara şu sözlerle tepki göstermişti: