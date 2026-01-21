Destici'den parti teşkilatlarına Türk bayrağı talimatı

BBP'den yapılan açıklamaya göre, terör örgütü yandaşlarının saldırısına tepki gösteren Destici, Türk bayrağının yalnızca bir sembol değil, şehitlerin emaneti ve milletin onuru olduğunu vurguladı.

Parti binalarına, tüm il ve ilçe teşkilatlarına ve uygun görülen alanlara Türk bayrağı asılması yönünde talimat veren Destici, "Bu bayrak inmeyecek, bu millet diz çökmeyecek." ifadesini kullandı.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinde en ufak taviz verilmeyeceğini, milli duruştan asla geri adım atılmayacağını kaydetti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.