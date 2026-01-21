Habertürk
        Destici'den parti teşkilatlarına Türk bayrağı talimatı

        Destici'den parti teşkilatlarına Türk bayrağı talimatı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısının ardından tüm parti teşkilatlarına Türk bayrağı asılması talimatı verdi

        Giriş: 21.01.2026 - 00:23 Güncelleme: 21.01.2026 - 00:23
        Destici'den parti teşkilatlarına Türk bayrağı talimatı
        BBP'den yapılan açıklamaya göre, terör örgütü yandaşlarının saldırısına tepki gösteren Destici, Türk bayrağının yalnızca bir sembol değil, şehitlerin emaneti ve milletin onuru olduğunu vurguladı.

        Parti binalarına, tüm il ve ilçe teşkilatlarına ve uygun görülen alanlara Türk bayrağı asılması yönünde talimat veren Destici, "Bu bayrak inmeyecek, bu millet diz çökmeyecek." ifadesini kullandı.

        Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinde en ufak taviz verilmeyeceğini, milli duruştan asla geri adım atılmayacağını kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

