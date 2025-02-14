Potada derbi heyecanı... ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası dörtlü finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Beko dörtlü final yolunda, Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 gibi farklı bir sonuçla geçerken, Galatasaray ise İzmir'de oynanan maçta Karşıyaka'yı 97-88 yenerek dörtlü finale adını yazdırdı. Peki, "Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko-Galatasaray basket maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...