Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dev derbinin biletleri satışa sunuldu - Galatasaray Haberleri

        Dev derbinin biletleri satışa sunuldu

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 17:18 Güncelleme: 07.01.2026 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev derbinin biletleri satışa sunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa çıktı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabilecek.

        Derbinin bilet fiyatları 1500 ve 3 bin lira olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 6 Ocak 2026 (Venezuela'yı Kim Yönetiyor?)

        Şam yönetimi ve SDG arasında gerilim tırmanıyor: Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Venezuela'yı kim yönetiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"