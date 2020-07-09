Erdem Akbaş eakbas@haberturk.com

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları adeta dört koldan ilerliyor. Teknik direktörle ilgili çalışmalar için başkan Ali Koç, "Sezon sonu açıklayacağız" açıklamasını yaparken, transfer çalışmaları ise devam ediyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin bu sıralar, öncelik verdiği konulardan biri de altyapı...

U21 LİGİ KALDIRILDI, ARAYIŞLAR BAŞLADI

Habertürk Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberine göre; seçim öncesi dikkat çektiği konulardan biri olmasına rağmen 2 yıllık süreçte bu konuyla ilgili çok fazla adım atamayan başkan Ali Koç ve yönetimi, uzun bir süredir projelendirilen bir uygulamayı hayata geçiriyor. TFF'nin 2018-2019 sezonunun ardından U21 liglerinin kaldırılmasıyla çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin pilot takım arayışlarında sona çok yaklaştığı ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde bu konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

BİRÇOK GENÇ MERCEK ALTINDA

Pilot takım konusunda adımlar atılırken, transfer görüşmeleri de buna uygun şekilde ilerliyor. Özellikle altyapıdaki oyuncuları buraya aktarmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in yetenek arayışı da sürüyor. Sarı-Lacivertliler, pilot takımda oynayabilecek kalitede isimlerle temasa geçilirken, scout ekibinin sunduğu kapsamlı rapor doğrultusunda adımlar atılıyor.