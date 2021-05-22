19 Haziran'da olağan seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'da uzun süredir hazırlık içerisinde olan Burak Elmas'ın seçim çalışmalarına dair ilk detaylar da ortaya çıktı! Türk Telekom Stadı'nın yanına kurulmasının planlandığı bir spor/eğlence merkezini duyuran Elmas, buradan 10 senede yaklaşık 17 milyon Euro'luk gelir beklentilerinin olduğunu belirtti.

25 kişilik mimar ekibiyle uzun süredir detaylı bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Elmas, 15 bin ticari metrekarelik alana yapılacak bu merkezin, Türk Telekom Stadı'na bağlı olacağını ve stadın kullanılmayan alanlarını da değerlendireceğini söyledi. Adını Galatasaray'ın ve Türk edebiyatının simge isimlerinden olan Tevfik Fikret'ten geleceğini duyuran Elmas, sadece sporun değil sanatın da en güzel örneklerini Galatasaray farkıyla yansıtılacağını belirtti. Merkezin dış görünüşünün de ciddi bir çalışmanın getirdiği güzellikte olacağını vurgulayan Elmas, "Dış görüşünü de Galatasaray'a yakışır şekilde olacak. Karayolundan da görüldüğünde etkileyecek" dedi.

Galatasaray çatısı altında 'Basketbol A.Ş.' kurmayı planladıklarını dile getiren Elmas, bu spor merkeziyle birlikte hem kadın hem de erkek basketbol şubeleri başta olmak üzere diğer branşlara da finansman sağlayacaklarını belirtti. Merkezin ticari alan kullanımıyla ilgili olarak dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle görüştüklerini dile getiren Elmas, bu merkezden 10 yılda 17 milyon Euro'luk gelir beklentilerinin olduğunu da duyurdu.

Dev projeyi Habertürk TV ekranlarında canlı yayında ilk kez paylaşan Elmas'ın sözleri şöyle:

"Bunu ilk defa paylaşıyorum. En heyecan duyduğumuz projelerden bir tanesi. Galatasarayımızın çok önemli isimlerinden Tevfik Fikret'in ismini vermeyi arzu ettiğimiz bir spor ve eğlence merkezi çalışması yaptık. 25 kişilik mimar ekibiyle çalıştık. 3 katlı, 15 bin metrekare ticari alana sahip, stadımızla bağlı dev bir merkez olacak. Dış görünüşü de çok etkili olacak. Çok detaylı çalıştık. Basketbol tarafına da çok etkisi olacak. Erkek basketbolun 32 milyon, kadın basketbolun 11 milyon gibi bir bütçesi var. Bir A.Ş. kurma planımız var. Buradan gelecek ek gelirlerle basketbolumuzun yeniden yenilmez armada olması için uğraşacağız"

"Buranın ticari alan gelirleri ve isim hakkı için görüştük. Hedef belirledik. 10 senelik 17 milyon euro gibi bir geliri olacak. İsim sponsorluğu da olacak. Özellikle 6. senesinden sonra branşlara çok ciddi katkılar olacak. Branşlar için sponsorluk görüşmeleri de yaptık. Birinci amacımız spor yaptırmak. Bütün branşlar için ekipler kurduk. Beyaz sayfa adıyla yeni bir plan kurduk. Hedef sponsorlar belirleyip onlarla görüşmeye gittik. Onların da sözü olması lazım. Kulüp ile marka arasında bir uyum olmalı. Çok yetkin, tecrübeli arkadaşlarımız var. Seçim döneminde oy almak için verilen sözler dolayısıyla güven mekanizmasında bozulma olmadı. Yapamayacağımız hiçbir şeyi söylememeye karar verdik. Galatasaraylılara doğruyu söylememiz lazım ki beraber yürüyelim"