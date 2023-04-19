Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: DEVA Partisi lideri Babacan "Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı"nı açıkladı
ABONE OL

DEVA Partisi lideri Babacan "Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı"nı açıkladı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan "Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı"nı tanıttı. Babacan, "Yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini doğrudan TBMM'ye yansıtmak amacıyla 'yurt dışı özel seçim bölgesi' oluşturup yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz" dedi

Son dakika: DEVA Partisi lideri Babacan
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde yurt dışındaki Türk vatandaşlarının iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yansıtılması için "yurt dışı milletvekilliği"ni getireceklerini bildirdi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlenen "Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı" tanıtım toplantısında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının emeklilikten askerliğe, araç kullanımından sağlığa, otomatik bilgi paylaşımından yurt dışı seçim çevresine kadar her alanda sıkıntılarla karşılaştığını söyledi.

İktidara geldiklerinde partisinin eylem planını kalıcı politikalar haline getireceklerini belirten Babacan, eylem planı kapsamında TBMM bünyesinde "yurt dışı vatandaşlar ihtisas komisyonu" kuracaklarını aktardı.

Ali Babacan, "Yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini doğrudan TBMM'ye yansıtmak amacıyla 'yurt dışı özel seçim bölgesi' oluşturup yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz. Yurt dışındaki gençlerimizin ülkemizle bağlarını korumak adına 'İlk Pasaportum' uygulamasıyla 30 yaş altı gençlerden defter ve harç bedeli almayacağız." diye konuştu.

Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında 27 Nisan'da oy verme işleminin başlayacağını hatırlatan Babacan, yurt dışındaki seçmenleri sandıklara gitmeye ve oy kullanmaya çağırdı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı partilerin seçim koordinasyon merkezleri ile binalarına yönelik saldırılara ilişkin soru üzerine, öfkeye, nefrete, düşmanlaştırma ve ötekileştirmeye dayanan siyaset dilinin toplumda şiddet eğilimini çoğaltabildiğini ve bu söylemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

"ADAY TANITIM TOPLANTISINA PARTİMİZİ TEMSİLEN İDRİS ŞAHİN KATILDI"

Babacan, Ankara'da CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilen DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in, Ankara milletvekili adayları için düzenlenen tanıtım toplantısına katılmamasına yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

"Dün il başkanları toplantımız vardı. 81 il başkanımız artı genel merkez Başkanlık Kurulu'ndan bütün arkadaşlarımızla gün boyu toplantımız vardı. Sadullah Bey, Teşkilat İşleri Başkanı'mız olarak bu toplantının birinci derece sorumlu kişisiydi. Gün boyu il başkanlarımıza seçim hazırlığına dönük toplantı gerçekleştirdik, iftar vaktine kadar toplantımız devam etti. Onun için Sadullah Bey benimle beraber toplantıdaydı ama partimizi temsilen İdris Şahin Bey aday tanıtım programına katıldı."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedeler çadırdan konteynerlere geçiş yapıyor
GÜNDEM Gaziantep'te depremzedeler için çadır yaşamı sona ...
Son dakika: CHP Ataşehir seçim bürosuna saldırı! İstanbul Valiliği'nden açıklama
GÜNDEM Valilik'ten CHP bürosuna saldırı açıklaması
Emekli polis aracında ölü bulundu
GÜNDEM Emekli polis aracında ölü bulundu
Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye getirilecek
GÜNDEM Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye ...
Sivas'taki halk efsanesine defineci talanı
GÜNDEM Sivas'taki halk efsanesine defineci talanı
İstanbul'da hareketli anlar! Üsküdar'da kafe ve restoranların yıkımını silahıyla engelledi - Güncel haberler
GÜNDEM Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelledi!
DSİ PERSONEL ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | Devlet Su İşleri DSİ 908 işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?
GÜNDEM DSİ 908 sürekli işçi alımı yapıyor!
Son dakika: İstanbul'a müjdeli haber! Barajlardaki doluluk oranı yükseldi! - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı açıklandı
Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler listesi 2023: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?
GÜNDEM Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler
Çanakkale'de yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.