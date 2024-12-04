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        Haberler Bilgi Yaşam Devamsızlık affı geldi mi? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine devamsızlık affı var mı? MEB duyurdu

        Devamsızlık affı geldi mi? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine devamsızlık affı var mı? MEB duyurdu

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri devamsızlık affının gelip gelmeyeceğine ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Bakan Yusuf Tekin'den konuya yönelik açıklama geldi. İşte devamsızlık affı hakkında bilgi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 15:21 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:21
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        Devamsızlık affı geldi mi?
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        Okullarda devamsızlık hakkı özürsüz 10 gün, toplamda 30 gündür. 30 günü aşan öğrencilerin sınıf tekrarı yapması söz konusu olabiliyor. Devamsızlık affının gelip gelmediği bu noktada araştırılıyor. Peki Devamsızlık affı geldi mi? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine devamsızlık affı var mı?

        DEVAMSIZLIK AFFI GELDİ Mİ?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin devamsızlık affı konusunda, “Hâlâ 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok.” dedi.

        Tekin’in yaptığı açıklamayla beraber devamsızlık affı konusunda herhangi bir değişiklik yoktur ve mevcut kurallar geçerliliğini korumaktadır.

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