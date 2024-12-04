Devamsızlık affı geldi mi? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine devamsızlık affı var mı? MEB duyurdu

Okullarda devamsızlık hakkı özürsüz 10 gün, toplamda 30 gündür. 30 günü aşan öğrencilerin sınıf tekrarı yapması söz konusu olabiliyor. Devamsızlık affının gelip gelmediği bu noktada araştırılıyor. Peki Devamsızlık affı geldi mi? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine devamsızlık affı var mı?

DEVAMSIZLIK AFFI GELDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin devamsızlık affı konusunda, “Hâlâ 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok.” dedi.