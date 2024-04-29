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        Devamsızlık yapan öğrencilere ziyarette yakalandılar

        Edirne'de devamsızlık yapan öğrencilerin evlerine öğretmenlerle giden polis ekipleri, mahalledeki 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:10
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        Devamsızlık yapan öğrencilere ziyarette yakalandılar
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        Edirne'deki Cumhuriyet İlkokulu idareci ve öğretmenleri, okula devam etmeyen öğrencilerin ailelerini ziyaret için Çavuşbey Mahallesi'ndeki evlere gitti.

        Polis ekipleri de idareci ve öğretmenlerden oluşan gruba eşlik etti.

        Ziyaretler sırasında Büyük Zincirlikuyu Sokak'taki bir evde 10 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Ev sahibi de ifadesi için polis merkezine çağrıldı.

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        #kaçak göçmen
        #edirne
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