Devler Ligi'nde 8 gollü maçta kazanan yok! İşte gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında 6 karşılaşma oynandı. Gecenin maçlarında milli oyuncular Kenan Yıldız ve Arda Güler de sahne aldı.

8 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI Gecenin bol gollü geçen maçında milli oyuncu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Juventus, Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund’u konuk etti. Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetti. Karşılıklı gollerle geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 4-4 sona erdi. Juventus’un gollerini 63’üncü dakikada milli oyuncu Kenan Yıldız, 67 ve 90+4’üncü dakikada Dusan Vlahovic ve 90+6’ncı dakikada Lloyd Kelly attı. Borussia Dortmund’un golleri ise 52’nci dakikada Karim Adeyemi, 65’inci dakikada Felix Nmecha, 74’üncü dakikada Yan Couto ve 86’ncı dakikada penaltıdan Ramy Bensebaini’den geldi. Bu sonucun ardından her iki takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başladı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, mücadeleyi 1 gol ve 1 asist ile tamamladı.