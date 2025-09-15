Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde heyecan başlıyor! - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde heyecan başlıyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 10:14 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devler Ligi'nde heyecan başlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında, yarın 6 maç oynanacak.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

        Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:

        REKLAM

        Yarın:

        19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

        19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

        22.00 Juventus-Borussia Dortmund

        22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

        22.00 Benfica-Karabağ

        22.00 Tottenham-Villarreal

        17 Eylül Çarşamba:

        19.45 Olympiakos-Pafos

        19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

        22:00 Ajax-Inter

        22:00 Bayern Münih-Chelsea

        22:00 Liverpool-Atletico Madrid

        22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

        18 Eylül Perşembe:

        19.45 Club Brugge-Monaco

        19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

        22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

        22:00 Manchester City-Napoli

        22.00 Newcastle United-Barcelona

        22.00 Sporting Lizbon-Kairat

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasında kritik gün
        CHP'nin kurultay davasında kritik gün
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Almanya'da AfD oyunu üç kattan fazla artırdı
        Almanya'da AfD oyunu üç kattan fazla artırdı
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"