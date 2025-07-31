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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde tur atlayanlar belli oldu - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde tur atlayanlar belli oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:25
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        Devler Ligi'nde tur atlayanlar belli oldu!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu, bugün oynanan 10 rövanş maçıyla sona erdi.

        Rakiplerini eleyen Karabağ, Malmö, Ludogorets, Shkendija, Pafos, Ferencvaros, Rangers, Lech Poznan, Salzburg ve Viktoria Plzen, 3. eleme turuna yükseldi.

        İlk maçı 2-0 kazanan Rangers, deplasmanda Panathinaikos ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Rakibine elenen Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda): 1-0 (3-0)

        Malmö (İsveç) - RFS (Letonya): 1-0 (4-1)

        Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan): 3-1 (0-0)

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        FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-2 (0-1)

        Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1 (1-1)

        Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan): 4-3 (2-1)

        Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya): 1-1 (0-2)

        Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya): 0-1 (1-7)

        Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-1 (4-1)

        Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-3 (1-0)

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