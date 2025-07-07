Devler Ligi'nde yeni sezon başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın ve çarşamba günü oynanacak 1. eleme turu maçları ile yeni sezon heyecanı başlayacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor.
Bu yıl 71. kez gerçekleştirilen Devler Ligi'nde yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla beraber 1. eleme turu başlayacak.
Program şöyle:
Salı:
KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)
FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)
FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)
FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)
NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)
The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)
FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)
KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)
Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)
Çarşamba:
FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)
PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)
Fotbal Club FCSB (Romanya) -Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)