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Devler Ligi'ne Karim Benzema damgası

Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema fırtınası esiyor. PSG'nin ardından Chelsea karşısında da "hat-trick" yapan Fransız yıldız, istatistikleriyle göz kamaştırıyor. İşte 34 yaşındaki golcünün performansından tarihe geçen istatistikler...

  • 01
    Devler Ligi'ne Karim Benzema damgası

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, İngiliz temsilcisi Chelsea'yi Karim Benzema'nın "hat-trick"i ile deplasmanda 3-1 mağlup etti.
  • 02
    Devler Ligi'ne Karim Benzema damgası

    İspanya La Liga'da bu sezon geride kalan 30 haftada 24 gol kaydeden Benzema, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasındaki performansıyla da göz kamaştırıyor. İşte Benzema'nın "dört dörtlük" istatistikleri... 
  • 03
    Devler Ligi'ne Karim Benzema damgası

    - Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Fransız takımı PSG'yi 3-1 yenen Real Madrid'e çeyrek final biletini getiren golleri atan Benzema, tarihe geçmişti. 34 yaşındaki Fransız golcü, Devler Ligi'nde "hat-trick" yapan "en yaşlı futbolcu" olmuştu. Chelsea karşısındaki "hat-trick"i ile Fransız golcü, rekorunu yaklaşık bir ay sonra daha da geliştirdi.
  • 04
    Devler Ligi'ne Karim Benzema damgası

    - Benzema, Luiz Adriano (Antalyaspor'da forma giyiyor), Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından Devler Ligi'nde üst üste ikinci maçında "hat-trick" yapan 4. oyuncu oldu.
  • 05
    Devler Ligi'ne Karim Benzema damgası

    - Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 82'ye çıkaran Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski'den sonra "Devler Ligi"nde 80 üstü gol sayısına ulaşan 4. isim oldu.
  • 06
    Devler Ligi'ne Karim Benzema damgası

    - Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11 gole ulaşan Benzema, dev organizasyonda grup aşamasından finale kadar 10 gol barajını aşan ilk Fransız oyuncu unvanını da elde etti.
  • 07
    Devler Ligi'ne Karim Benzema damgası

    - Karim Benzema, Chelsea'ye karşı Avrupa kupalarında "hat-trick" yapan ilk oyuncu oldu.
  • 08
    Devler Ligi'ne Karim Benzema damgası

    - Benzema, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü "hat-trick"ine imza attı. 

    - Deneyimli forvet, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 36 maçta toplam 37 gol kaydetti. Benzema, 13 de asist yaptı. 36 maçta 50 gole doğrudan katkı sağladı.

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