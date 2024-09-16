Devler Ligi yeni formatıyla başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı yarın, 18 Eylül Çarşamba ve 19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Devler Ligi'nin ilk haftası yarın 6 karşılaşmayla başlayacak ve 19 Eylül Perşembe günü yapılacak 6 müsabakayla tamamlanacak.

İLK KEZ LİG FORMATINDA DÜZENLENECEK UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Devler Ligi'ne katılan her takım bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. 8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek. REKLAM

EN FAZLA TAKIM ALMANYA VE İTALYA'DAN Devler Ligi'ne bu sezon ülkeler bazında en fazla katılımı 5'er takımla Almanya ve İtalya sağladı. Bu iki ülkeyi 4'er ekiple İngiltere, İspanya ve Fransa takip etti. Hollanda, Portekiz ve Avusturya 2'şer takımla organizasyonda yer alırken, Belçika, İskoçya, Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Çekya ve İsviçre'den de 1'er temsilci mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye'den ise Galatasaray, play-off aşamasında İsviçre ekibi Young Boys'a, Fenerbahçe de 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'e elenerek Devler Ligi bileti alamadı.

SON ŞAMPİYON REAL MADRİD Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyonlukla noktaladı. Eflatun-beyazlılar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Organizasyonda 18 defa final oynayan İspanyol ekibi, 15 kez kupa sevinci yaşayarak Devler Ligi'ni en çok kazanan takım olmayı da başardı.

DEVLER LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ VE EN ÇOK MAÇA ÇIKANI: CRİSTİANO RONALDO Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu listesinde ilk sırada yer alıyor. Bugüne kadar Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla organizasyonda 183 müsabakada boy gösteren Ronaldo, 140 kez gol sevinci yaşadı. Portekizli oyuncu, 2007-2008 sezonunda Manchester United, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında da Real Madrid ile kupada zafer elde etti.