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MHP lideri Devlet Bahçeli, Isparta'da vatandaşlara seslendi. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Isparta Cumhur İttifakı kapsamında yer almayan iller arasındadır. Siyasi üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'na uygun olacaktır. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır. Isparta'da zillete yer yoktur.
31 Mart seçimleri hem muhtevası hem de ehemmiyeti bakımından önceki seçimlerden farklıdır. Belediyelerin emin ve ehil ellerde olması demek insanlarımızın huzur ve mutluluğu demektir. Belediyelerde PKK'lıların yuvalanması bu nedenle mahsurlu, zararlıdır. 31 Mart seçimleri aynı zamanda bir beka seçimidir.
Zillet ittifakı karşımızda hizalanmış, geleceğimizi karartmanın arayışına girmiştir. PKK'nın siyasi uzantıları belediyeler üzerinden Türkiye ve Türk milletiyle hesaplaşmaya niyetlenmiştir. Türkiye'nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur. 2023 hedeflerimizi dinamitlemek isteyenler kafalarını kaldırmıştır. PKK'nın siyasi uzantıları bazı şehirlerde aday çıkarmamış, zillet ittifakına monte olmuşlardır. PKK İstanbul'u yönetme arayışına girmiştir.
Her şeyi görüyor, her şeyi biliyorsunuz. HDP aşkı CHP'yi, İP'i esir almıştır. YPG/PKK sempatisi bunların iradelerini harap etmiştir. Ülkemizi topla, tankla, tüfekle sindiremeyenlerin 31 Mart seçimlerini fırsata çevirmesine büyük Türk milleti müsaade etmeyecektir.
Sizlerin iradesi her şeyin üzerindedir. Cumhurun iradesini güçlendirmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 16 Nisan'da onayınıza sunuldu. Evet, dediniz, çift başlılığı ortadan kaldırdınız. Vesayeti sonlandırdınız, milli güvenlik tehditlerine karşı zırh oluşturdunuz. Bu durumdan memnun olmayan çevreler boş durmadı. Ülkemizi ekonomik ambargoyla tehdit ettiler, diplomatik baskı kurmaya yeltendiler. CHP Genel Başkanı da bu çevrelerin ağzıyla konuştu. CHP, HDP, İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdılar. Finans baronlarının ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kalıp hükümetimizi suçladılar. Teslimiyete gözyummayız, ya istiklal ya ölüm diyerek kurduğumuz cumhuriyeti tartışmaya açtırmayız.
Cumhur İttifakını güçlendirmek için fedakarlık yapmalıydık. Öyle de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz. Milli bekamıza sahip çıkmak için güç birliği yapıyoruz. Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Bu CHP Atatürk'ün CHP'si değildir, bu İP iyi falan değildir.
Ankara'ya kirli ve karanlık işler yumağı haline gelmiş birisini aday gösterenden hesap soralım. İstanbul'da HDP'nin peşine takılmış isimleri perişan edelim. Gelin güçlü Türkiye'ye hep beraber koşalım. Zilletin sonu hüsrandır.
Bize göre belediyecilik hoşgörülüktür. Aile sadece erkek demek değildir, kadınlar ailenin direğidir. Kadınlarımızın sosyal hayata katılımını sağlamak sosyal belediyecilik anlayışımız içindedir.
Anket şirketleri atıp tutuyorlar, bizim için anket meydanlardadır. Bizim anketlerimiz konvoyumuzu selamlayanlardır.
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